Bolelli e Vavassori, ultimo tango a Torino: "Insieme un viaggio bellissimo, resterà l'amicizia"

TORINO - 'Ultimo tango' a Torino e un'edizione delle Atp Finals speciale per Simone Bolelli e Andrea Vavassori , per la terza e ultima volta protagonisti insieme tra i 'maestri' del doppio all'ombra della Mole Antonelliana, visto che dalla prossima stagione il loro storico e fruttuoso sodalizio terminerà.

Bolelli e Vavassori, ultimo tango a Torino

"Inizierà per me e per lui un nuovo percorso - ha spiegato il 41enne Bolelli a margine della presentazione di Casa Tennis e Casa Gusto -, fa parte dello sport e del tennis, ma rimangono tre anni bellissimi, dove abbiamo conquistato molti tornei, giocato partite importantissime, con emozioni uniche. Andrea mi ha trascinato a fare una seconda carriera. E comunque continueremo a vederci tutte le settimane". Un legame che va oltre il campo e l'aspetto sportivo e che, per questo, rimarrà immutato nella vita (e per il momento anche in Coppa Davis, visto che capitan Volandri li ha convocati per le prossime Final Eight, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre). "Anche se non giocheremo più insieme rimangono l'amicizia e tre anni bellissimi - ha detto il 31enne Vavassori -. Ci ricorderemo sempre questo viaggio bellissimo insieme".

Atp Finals, i due azzurri nel 'Gruppo Mark Woodforde'

Alle Atp Finals di Torino sono stati intanto sorteggiati i due gruppi del torneo di doppio, intitolati a due leggende della specialità, i 'Woodies' australiani Mark Woodforde e Todd Woodbridge. Gli azzurri Bolelli e Vavassori sono stati inseriti nel 'Gruppo Mark Woodforde' insieme a Harrison/Skupski, Granollers/Zeballos (finalisti nel 2023) e Krawietz/Puetz (campioni nel 2024).