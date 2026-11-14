Intervista al Ceo di Ip-Italiana Petroli, Levan Davitashvili: "Una partnership che crea relazioni"

Dalle Nitto ATP Finals di Torino alle Nazionali italiane di calcio , che sosterrà dal 2027, SOCAR punta sullo sport per rafforzare il legame con l’Italia. Un percorso che raccoglie l’eredità di IP e unisce grandi eventi , partecipazione e vicinanza ai territori. Il CEO di IP-Italiana Petroli Levan Davitashvili spiega le ragioni delle partnership e di una strategia che guarda oltre la visibilità del marchio, per costruire relazioni durature.

Siamo a Torino, con i migliori giocatori del mondo e un pubblico italiano sempre più appassionato di tennis. Perché avete scelto di sostenere proprio le Nitto ATP Finals?

«Le Nitto ATP Finals sono uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario sportivo internazionale e, allo stesso tempo, un evento profondamente legato all’Italia. Riuniscono i migliori giocatori della stagione, attirano un pubblico molto ampio e coinvolgono non soltanto gli appassionati, ma l’intera città e il territorio. Per SOCAR, essere presenti alle Finals signifi ca scegliere un evento che unisce eccellenza sportiva, rilevanza internazionale e forte partecipazione del pubblico. Il tennis, inoltre, sta vivendo in Italia una fase di straordinaria popolarità e rappresenta oggi, insieme al calcio e al nuoto, una delle discipline più seguite dagli italiani. La partnership si inserisce nella consolidata tradizione di IP al fi anco dello sport italiano e testimonia la volontà di SOCAR di proseguire e raff orzare questo impegno, costruendo un rapporto sempre più vicino con il Paese, i suoi territori e le sue comunità».

Qual è il conduttore tra tennis, MotoGP, nuoto e, dal 2027, le Nazionali italiane di calcio?

«La volontà di essere vicini alle principali passioni degli italiani. Lo sport è uno dei linguaggi più immediati e universali attraverso i quali entrare in relazione con le persone, condividendo valori come impegno, energia, disciplina, inclusione, lavoro di squadra e ricerca dell’eccellenza. Questa visione nasce dall’incontro tra due storie consolidate. Da una parte, SOCAR vanta una lunga esperienza nel sostegno allo sport e, in particolare, al calcio: è al fianco dell’Association of Football Federations of Azerbaijan e delle Nazionali azere dal 2003 ed è stata sponsor ufficiale delle competizioni UEFA per Nazionali, compreso UEFA Euro 2016. Inoltre, a partire dal 2027 questo impegno si estenderà anche all’Italia. Come annunciato nel comunicato congiunto con la FIGC dello scorso 27 settembre, SOCAR sarà Partner Energetico Globale delle Nazionali italiane maschili e femminili fino al 2030. Dall’altra, IP ha costruito nel tempo un rapporto profondo con lo sport italiano, sostenendo discipline e realtà come il ciclismo, l’atletica, la Federazione Italiana Nuoto con il Trofeo Sette Colli, il Team Gresini MotoGP e le Nitto ATP Finals. SOCAR raccoglie e unisce oggi queste tradizioni e le proietta in una nuova dimensione: un progetto coerente che unisce il respiro internazionale del Gruppo alla conoscenza del Paese maturata da IP, concentrandosi su alcune delle discipline più capaci di appassionare e coinvolgere il pubblico italiano».

Che cosa cercate in una partnership sportiva? La visibilità del marchio è ancora l’obiettivo principale?

«La visibilità è una componente importante, ma non è l’unica. Una partnership acquista realmente valore quando permette di costruire una relazione con il pubblico e di generare occasioni di partecipazione. Per questo guardiamo alla capacità di un evento di coinvolgere i tifosi, dialogare con i territori e produrre contenuti ed esperienze che vadano oltre la competizione sportiva. Nelle Nitto ATP Finals, per esempio, la presenza non si limita all’arena: comprende il Fan Village, attività interattive, contenuti digitali e occasioni di contatto diretto con gli appassionati. È questo il modo in cui intendiamo vivere lo sport: non soltanto facendoci vedere, ma creando opportunità per incontrare le persone, ascoltarle e condividere con loro un’esperienza. Il valore della partnership si costruisce quindi attraverso un insieme di elementi, tra cui notorietà e reputazione del brand, capacità di coinvolgimento e qualità della relazione con il pubblico».

Come entrerà in contatto il pubblico con il brand SOCAR alle Nitto ATP Finals?

«Il pubblico avrà l’opportunità di entrare in contatto con il brand SOCAR attraverso diversi punti di contatto distribuiti lungo tutto il percorso delle Nitto ATP Finals. Saremo presenti nel Fan Village con uno spazio dedicato e attività interattive pensate per coinvolgere appassionati e visitatori, affiancando questa presenza con iniziative all’interno dell’arena e sui canali digitali. Il nostro obiettivo è costruire un’esperienza coerente e riconoscibile, capace di accompagnare le persone durante ogni fase dell’evento. Per questo lavoriamo a un sistema di attivazioni che collega luoghi fisici e touchpoint digitali, valorizzando la capacità dello sport di creare coinvolgimento e occasioni di incontro. Il modello delle Finals, con una presenza estesa dall’arena alla città, rappresenta un riferimento importante per l’approccio di SOCAR al fan engagement».

Quanto conta poter investire su un evento ospitato in Italia e con una prospettiva di lungo periodo fino al 2030?

«Conta molto, perché il tempo è una condizione essenziale per costruire una partnership autentica. Un orizzonte pluriennale permette di superare la logica della singola edizione, consolidare la relazione con il pubblico e sviluppare progressivamente iniziative sempre più rilevanti. Il fatto che le Nitto ATP Finals siano ospitate in Italia rafforza ulteriormente il valore dell’impegno. L’evento genera attenzione internazionale, ma produce anche ricadute per la città, per il territorio e per l’intero movimento tennistico nazionale. Per SOCAR, la prospettiva di lungo periodo è coerente con la volontà di costruire in Italia una presenza duratura. Non vogliamo limitarci ad accompagnare un grande evento sportivo, ma contribuire a un percorso capace di generare interesse, partecipazione e valore nel tempo».

Il vostro impegno resterà concentrato sui grandi eventi o immaginate anche iniziative rivolte ai giovani e ai territori?

«I grandi eventi hanno una straordinaria capacità di ispirare e coinvolgere, ma lo sport esprime pienamente il proprio valore quando riesce a produrre effetti positivi anche al di fuori delle arene. Nella visione di SOCAR, lo sport può essere un motore di sviluppo, educazione, inclusione e coesione. A livello internazionale, il Gruppo sostiene federazioni, società e infrastrutture sportive, promuovendo la partecipazione delle nuove generazioni e l’accesso allo sport. Come detto, in Azerbaigian collabora, tra gli altri, con l’Association of Football Federations of Azerbaijan e il Neftchi Sports Club, attraverso progetti che contribuiscono alla crescita del movimento sportivo e alla valorizzazione dei giovani talenti. In Italia vogliamo partire dall’ascolto delle federazioni e dei territori per individuare le modalità più effi caci con cui tradurre questa visione in iniziative concrete. I giovani, il talento e l’accessibilità rappresentano direzioni coerenti con il nostro approccio, fermo restando che eventuali nuovi progetti saranno comunicati una volta definiti».

Dal 2027 cosa aggiungerà il calcio alla vostra strategia? Il vostro supporto sarà inoltre orientato sia al calcio maschile che femminile?

«Il calcio rappresenta una delle passioni più radicate e trasversali degli italiani e, per questo, costituisce un ambito particolarmente rilevante per raff orzare la nostra vicinanza al Paese. Il suo inserimento nella strategia di sponsorship affi ancherà il percorso già sviluppato in altre discipline di primo piano, contribuendo a consolidare la presenza di SOCAR nel mondo dello sport attraverso piattaforme capaci di coinvolgere pubblici ampi e diversifi cati. Il nostro approccio guarda a valori che lo sport sa esprimere: inclusione, partecipazione, crescita e capacità di creare legami duraturi con le comunità. In questa prospettiva, il sostegno sia al calcio maschile sia a quello femminile rappresenta un elemento naturale di visione e impegno».

Che cosa raccontano queste sponsorizzazioni del nuovo percorso di SOCAR in Italia?

«Raccontano innanzitutto la volontà di costruire un rapporto duraturo con il Paese. L’Italia non rappresenta per SOCAR soltanto un mercato, ma un progetto strategico di lungo periodo, fondato su una presenza industriale e commerciale rilevante e su una relazione sempre più stretta con le persone e i territori. In questo percorso, raccogliere e valorizzare la tradizione di IP significa riconoscere un patrimonio fatto di italianità, prossimità, presenza capillare e sostegno allo sport. SOCAR intende dare continuità a questo patrimonio, mettendolo in relazione con la propria dimensione internazionale. Lo sport rappresenta una delle espressioni più visibili di questa prospettiva: ci permette di intervenire in un ambito che appassiona gli italiani, contribuisce alla coesione sociale e genera valore per il sistema Paese. Le partnership con le Nitto ATP Finals e le altre realtà sportive devono essere lette all’interno di questo disegno unitario».