Zverev-Jodar diretta Atp Finals: segui il primo match del Torneo dei Maestri LIVE

La grande attesa è finita a Torino, dove oggi (domenica 15 novembre) all'Inalpi Arena prendono il via le Nitto Atp Finals 2026. Ad aprire alle ore 14 il programma del 'torneo dei Maestri' è il 29enne tedesco e nuovo numero uno del mondo Alexander Zverev, che nella prima giornata del 'Gruppo John McEnroe' sfida il 20enne spagnolo Rafael Jodar (n.11 Atp). Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.