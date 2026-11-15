ATP World Tour Finals, John McEnroe Group
domenica 15 novembre 2026 ore 13:00
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Non iniziato
Zverev-Jodar diretta Atp Finals: segui il primo match del Torneo dei Maestri LIVE
La grande attesa è finita a Torino, dove oggi (domenica 15 novembre) all'Inalpi Arena prendono il via le Nitto Atp Finals 2026. Ad aprire alle ore 14 il programma del 'torneo dei Maestri' è il 29enne tedesco e nuovo numero uno del mondo Alexander Zverev, che nella prima giornata del 'Gruppo John McEnroe' sfida il 20enne spagnolo Rafael Jodar (n.11 Atp). Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
13:00
Zverev-Jodar: data e orario della partita
La sfida tra Alexander Zverev e Rafael Jodar, che all'Inalpi Arena di Torino darà il via alle Nitto Atp Finals 2026, è in programma oggi - domenica 15 novembre - con inizio fissato a partire dalle ore 14.
Inalpi Arena, Torino
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