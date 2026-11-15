ATP World Tour Finals, John McEnroe Group

domenica 15 novembre 2026 ore 19:30

Ben SheltonRanking: 4
Arthur FilsRanking: 7

0 - 0

Non iniziato

Shelton-Fils diretta Atp Finals: segui la sfida a Torino LIVE

Il secondo match del gruppo McEnroe vede sfidarsi l'americano e il talento francese, sul punto di sbocciare definitivamente dopo i problemi fisici
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2 min

Pubblicato il 15.11.2026, 18:29 (Aggiornato il 15.11.2026, 19:43)

TennisAtp FinalsSheltonFilsliveblog

Dopo il match inaugurale tra il nuovo numero 1 del mondo Zverev e la nuova promessa del tennis mondiale Jodar, si accendono i riflettori sul primo incontro serale delle Atp Finals di Torino. Alla Inalpi Arena scendono in campo lo statunitense Ben Shelton e  il francese Arthur Fils, per la seconda sfida del Gruppo John McEnroe. Partita tra due giocatori in crescita, che hanno meritatamente raggiunto la qualificazione per il torneo dei maestri. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio

 

 

19:40

Shelton-Fils, come seguirla in tv e streaming

Dopo il match d'apertura vinto da Zverev su Jodar, l'Inalpi Arena ospita il secondo match del Gruppo McEnroe tra l'americano Shelton ed il francese Fils. La sfida, che prenderà il via non prima delle 20:30, sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Inalpi Arena - Torino

 

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