Cobolli-Medvedev, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il grande giorno è arrivato: Flavio Cobolli debutta alle ATP Finals di Torino. Dopo una stagione che ha superato ogni aspettativa, l'azzurro si è garantito un posto all'Inalpi Arena e comincerà il suo percorso contro il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo e campione delle Finals nel 2020. In assenza di Jannik Sinner c'è ancora più curiosità di vedere in azione Cobolli, il quale dovrà essere bravo a gestire la pressione e a ritrovare buone sensazioni che nel finale di stagione sono mancate. L'aspetto positivo è che fisicamente sta bene: stando alle sue parole, l'infortunio accusato a Vienna è "alle spalle".