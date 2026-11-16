Cobolli-Medvedev, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Il grande giorno è arrivato: Flavio Cobolli debutta alle ATP Finals di Torino. Dopo una stagione che ha superato ogni aspettativa, l'azzurro si è garantito un posto all'Inalpi Arena e comincerà il suo percorso contro il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo e campione delle Finals nel 2020. In assenza di Jannik Sinner c'è ancora più curiosità di vedere in azione Cobolli, il quale dovrà essere bravo a gestire la pressione e a ritrovare buone sensazioni che nel finale di stagione sono mancate. L'aspetto positivo è che fisicamente sta bene: stando alle sue parole, l'infortunio accusato a Vienna è "alle spalle".
Cobolli-Medvedev, orario e quando si gioca
La partita tra Cobolli e Medvedev, valida per la prima giornata delle Atp Finals, è in programma oggi, lunedì 16 novembre, sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 20:30.
Cobolli-Medvedev, i precedenti
Medvedev è avanti 2-1 nei confronti diretti, ma le sue vittorie risalgono al 2024. La sfida più recente ha invece premiato Flavio, vittorioso a Madrid quest'anno.
Dove vedere Cobolli-Medvedev in tv
La sfida tra Cobolli e Medvedev sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro su Italia 1. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet, oltre che su Mediaset Infinity.
Atp Finals, il montepremi
RISERVA – $ 156.000
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)
VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)
CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)
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