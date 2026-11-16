Alcaraz-Tiafoe, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Carlos Alcaraz affronta Frances Tiafoe nel match che inaugura la sua avventura alle ATP Finals . Lo spagnolo si presenta a Torino in qualità di favorito numero uno: non potrebbe essere altrimenti dopo i recenti titoli a Vienna e Parigi , ma anche considerando la sua freschezza dopo aver saltato così tanti tornei in stagione. Non si preannuncia però una passeggiata l'esordio contro l'americano, che non sta vivendo un buon momento di forma ma è il tipico giocatore che sa esaltarsi in un contesto come quello dell' Inalpi Arena .

Alcaraz-Tiafoe, orario e quando si gioca

Il match tra Alcaraz e Tiafoe, valido per la prima giornata delle Atp Finals, è in programma oggi, lunedì 16 novembre, sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 14:00.

Alcaraz-Tiafoe, i precedenti

Alcaraz conduce per 2-1 nei confronti diretti, ma entrambi i suoi successi sono maturati al quinto set: US Open 2022 e Wimbledon 2024. La vittoria di Tiafoe risale invece al 2021, sulla terra rossa di Barcellona.

Dove vedere Alcaraz-Tiafoe in tv

L'incontro tra Alcaraz e Tiafoe sarà trasmesso da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Atp Finals, il montepremi

RISERVA – $ 156.000

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)

CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)