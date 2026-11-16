Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfidano Marcel Granollers e Horacio Zeballos nel match che inaugura la fase a gironi delle ATP Finals. Capaci di qualificarsi a Torino per il terzo anno consecutivo, quest'edizione sarà speciale per i due azzurri, che a partire dalla prossima stagione non saranno più una coppia. Proprio perché le loro strade stanno per separarsi, faranno tutto il possibile per chiudere in bellezza un sodalizio ricco di soddisfazioni ("Insieme un viaggio bellissimo") e regalare un'ultima gioia al pubblico italiano. Si preannuncia estremamente equilibrato il match d'esordio contro una delle coppie più forti degli ultimi anni.