Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfidano Marcel Granollers e Horacio Zeballos nel match che inaugura la fase a gironi delle ATP Finals. Capaci di qualificarsi a Torino per il terzo anno consecutivo, quest'edizione sarà speciale per i due azzurri, che a partire dalla prossima stagione non saranno più una coppia. Proprio perché le loro strade stanno per separarsi, faranno tutto il possibile per chiudere in bellezza un sodalizio ricco di soddisfazioni ("Insieme un viaggio bellissimo") e regalare un'ultima gioia al pubblico italiano. Si preannuncia estremamente equilibrato il match d'esordio contro una delle coppie più forti degli ultimi anni.
Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, orario e quando si gioca
La partita tra Bolelli-Vavassori e Granollers-Zeballos, valida per la prima giornata delle Atp Finals, è in programma oggi, lunedì 16 novembre, sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 11:30.
I precedenti tra le coppie
C'è grande equilibrio nei confronti diretti: Bolelli-Vavassori sono avanti 4-3 e si sono imposti in due set proprio a Torino lo scorso anno. 1-1 i precedenti relativi al 2026, con gli azzurri vittoriosi a Roma ma sconfitti al Roland Garros.
Dove vedere il match in tv
Il match di Bolelli-Vavassori verrà trasmesso da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La sfida sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Atp Finals, il montepremi
RISERVA – $ 51.700
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 134.200
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 96.600 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 178.500 (400 punti)
VITTORIA DEL TORNEO – $ 356.800 (500 punti)
CAMPIONE IMBATTUTO – $ 959.300 (1500 punti)
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