ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group

lunedì 16 novembre 2026 ore 13:00

Carlos AlcarazRanking: 3
Frances TiafoeRanking: 8

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Non iniziato

Alcaraz-Tiafoe diretta Atp Finals: segui il debutto di Carlos a Torino LIVE

Lo spagnolo numero 3 del mondo sfida lo statunitense nella prima giornata del 'Gruppo Ivan Lendl': aggiornamenti in tempo reale
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3 min

Pubblicato il 16.11.2026, 13:00 (Aggiornato il 16.11.2026, 13:31)

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È il giorno del debutto di Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino dove oggi (lunedì 16 novembre, ore 14), all'Inalpi Arena, lo spagnolo numero 3 del mondo sfida lo statunitense Frances Tiafoe (n.8 Atp) nella prima giornata del 'Gruppo Ivan Lendl' (lo stesso di Flavio Cobolli, in campo stasera contro Daniil Medvedev). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

 

13:31

Carlos tra i più acclamati alla 'sfilata' torinese

Carlos Alcaraz è stato tra i più acclamati dai tifosi alla classica 'sfilata' che a Torino ha anticipato il via delle Atp Finals, in cui lo spagnolo contenderà il titolo agli altri sette 'Maestri' riusciti a staccare il pass per questa edizione.

 

Cobolli elegantissimo, Alcaraz e Zverev acclamati: gli otto campioni delle Atp Finals sfilano a Torino
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13:24

Il montepremi delle Atp Finals 2026

RISERVA - $ 156.000

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN - $ 338.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN - $ 405.000 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE - $ 1.206.000 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO - $ 2.412.000 (500 punti)

CAMPIONE IMBATTUTO - $ 5.171.000 (1500 punti)

13:15

Alcaraz e l'emozionante abbraccio con Ferrero a Torino

Le Atp Finals di Torino sono state per Carlos Alcaraz l'occasione di incontrare il suo storico coach Juan Carlos Ferrero, da cui si è separato nel dicembre dello scorso anno e che è ora allenatore di Ben Shelton. L'abbraccio tra i due, a margine dell'allenamento congiunto tra lo spagnolo e lo statunitense, ha emozionato il pubblico presente sugli spalti dell'Inalpi Arena.

 

Alcaraz e l'abbraccio con Ferrero alle Atp Finals dopo le polemiche: il pubblico di Torino applaude
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13:08

I precedenti tra lo spagnolo e lo statunitense

Sono tre i precedenti tra Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe. Il bilancio è di 2-1 in favore dello spagnolo, che si è imposto in cinque set (6-7, 6-3, 6-1, 6-7, 6-3) nelle semifinali degli Us Open 2022 e poi di nuovo al quinto (5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-2) nel 2024 al terzo turno di Wimbledon. Lo statunitense si è aggiudicato invece la prima sfida datata 2021, affermandosi in due set (6-4, 7-6) nel primo turno dell'Atp 500 di Barcellona.

13:00

Alcaraz-Tiafoe, dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe, match della prima giornata del 'Gruppo Ivan Lendl' alle Atp Finals di Torino, sarà trasmessa in diretta tv e potrà essere seguita anche in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Inalpi Arena, Torino

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