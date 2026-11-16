Alcaraz-Tiafoe diretta Atp Finals: segui il debutto di Carlos a Torino LIVE

13:31

Carlos tra i più acclamati alla 'sfilata' torinese

Carlos Alcaraz è stato tra i più acclamati dai tifosi alla classica 'sfilata' che a Torino ha anticipato il via delle Atp Finals, in cui lo spagnolo contenderà il titolo agli altri sette 'Maestri' riusciti a staccare il pass per questa edizione.

13:24

Il montepremi delle Atp Finals 2026

RISERVA - $ 156.000

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN - $ 338.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN - $ 405.000 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE - $ 1.206.000 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO - $ 2.412.000 (500 punti)

CAMPIONE IMBATTUTO - $ 5.171.000 (1500 punti)

13:15

Alcaraz e l'emozionante abbraccio con Ferrero a Torino

Le Atp Finals di Torino sono state per Carlos Alcaraz l'occasione di incontrare il suo storico coach Juan Carlos Ferrero, da cui si è separato nel dicembre dello scorso anno e che è ora allenatore di Ben Shelton. L'abbraccio tra i due, a margine dell'allenamento congiunto tra lo spagnolo e lo statunitense, ha emozionato il pubblico presente sugli spalti dell'Inalpi Arena.

13:08

I precedenti tra lo spagnolo e lo statunitense

Sono tre i precedenti tra Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe. Il bilancio è di 2-1 in favore dello spagnolo, che si è imposto in cinque set (6-7, 6-3, 6-1, 6-7, 6-3) nelle semifinali degli Us Open 2022 e poi di nuovo al quinto (5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-2) nel 2024 al terzo turno di Wimbledon. Lo statunitense si è aggiudicato invece la prima sfida datata 2021, affermandosi in due set (6-4, 7-6) nel primo turno dell'Atp 500 di Barcellona.

13:00

Alcaraz-Tiafoe, dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe, match della prima giornata del 'Gruppo Ivan Lendl' alle Atp Finals di Torino, sarà trasmessa in diretta tv e potrà essere seguita anche in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Inalpi Arena, Torino