Bolelli/Vavassori ko al debutto alle Atp Finals: vincono Granollers/Zeballos in due set

Non parte nel migliore dei modi l'avventura di Bolelli e Vavassori , ko al debutto alle Nitto Atp Finals contro la coppia formata dall'argentino Horacio Zeballos e lo spagnolo Marcel Granollers . Il match d'apertura del gruppo Mark Woodforde si chiude in due set (6-4, 6-4).

Nulla da fare per la coppia azzurra, Granollers/Zeballos chiudono e vincono il primo match del girone alle Atp Finals. Bolelli e Vavassori ko al debutto a Torino.

12:57

Bolelli e Vavassori non mollano!

Ad un passo dal ko, Bolelli e Vavassori tengono: chiudono il game in servizio e si portano sul 5-4, ora serve il controbreak o sarà game over.

12:53

Granollers/Zeballos restano avanti

Tengono il servizio Granollers/Zeballos, ora 5-3 ad un passo dal chiudere.

12:48

Bolelli e Vavassori restano in scia

Ora 4-3, Bolelli e Vavassori tengono il servizio per restare vicini ai rivali. Ma servirà un controbreak per tornare in partita.

12:46

Granollers/Zeballos confermano il break

Ora 4-2 con Granollers/Zeballos che confermano il break di vantaggio dal servizio. Ora Bolelli e Vavassori per restare in partita.

12:41

Break di Granollers/Zeballos

Si mette male per la coppia azzurra, che ci prova ma alla fine si arrende al break di Granollers/Zeballos. Ora 3-2.

12:34

Si fa punto solo dal servizio

Ora 2-2, ennesimo servizio a zero: in questo secondo set ancora nessun punto in risposto.

12:31

Bolelli e Vavassori non mollano!

Ancora servizio a zero, il terzo di fila in questo secondo set.

12:29

Granollers/Zeballos rispondono forte

Servizio a zero anche da parte di Granollers/Zeballos, ora punteggio sull'1-1.

12:26

Bolelli/Vavassori ripartono forte

Breve pausa e poi subito una grande spinta nel primo game del secondo set: Bolelli e Vavassori tengono il servizio a zero e si portano avanti.

12:22

Granollers e Zeballos vincono il primo set

Lotta con tutto quello che ha la coppia azzurra, che riesce a rimontare fino al 40-30. Poi, un errore forzato sancisce la fine di questo primo set: Granollers/Zeballos in vantaggio!