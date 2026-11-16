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Bolelli/Vavassori ko al debutto alle Atp Finals: vincono Granollers/Zeballos in due set

La coppia azzurra inizia il suo ultimo torneo insieme con una sconfitta: rivivi il match
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6 min

Pubblicato il 16.11.2026, 10:39 (Aggiornato il 16.11.2026, 13:03)

Nitto ATP Finals 2026Bolelli/Vavassori

Non parte nel migliore dei modi l'avventura di Bolelli e Vavassori, ko al debutto alle Nitto Atp Finals contro la coppia formata dall'argentino Horacio Zeballos e lo spagnolo Marcel Granollers. Il match d'apertura del gruppo Mark Woodforde si chiude in due set (6-4, 6-4).

13:00

+++ Granollers/Zeballos vincono in due set, Bolelli e Vavassori ko al debutto a Torino +++

Nulla da fare per la coppia azzurra, Granollers/Zeballos chiudono e vincono il primo match del girone alle Atp Finals. Bolelli e Vavassori ko al debutto a Torino.

12:57

Bolelli e Vavassori non mollano!

Ad un passo dal ko, Bolelli e Vavassori tengono: chiudono il game in servizio e si portano sul 5-4, ora serve il controbreak o sarà game over.

12:53

Granollers/Zeballos restano avanti

Tengono il servizio Granollers/Zeballos, ora 5-3 ad un passo dal chiudere.

12:48

Bolelli e Vavassori restano in scia

Ora 4-3, Bolelli e Vavassori tengono il servizio per restare vicini ai rivali. Ma servirà un controbreak per tornare in partita.

12:46

Granollers/Zeballos confermano il break

Ora 4-2 con Granollers/Zeballos che confermano il break di vantaggio dal servizio. Ora Bolelli e Vavassori per restare in partita.

12:41

Break di Granollers/Zeballos

Si mette male per la coppia azzurra, che ci prova ma alla fine si arrende al break di Granollers/Zeballos. Ora 3-2.

12:34

Si fa punto solo dal servizio

Ora 2-2, ennesimo servizio a zero: in questo secondo set ancora nessun punto in risposto.

12:31

Bolelli e Vavassori non mollano!

Ancora servizio a zero, il terzo di fila in questo secondo set.

12:29

Granollers/Zeballos rispondono forte

Servizio a zero anche da parte di Granollers/Zeballos, ora punteggio sull'1-1.

12:26

Bolelli/Vavassori ripartono forte

Breve pausa e poi subito una grande spinta nel primo game del secondo set: Bolelli e Vavassori tengono il servizio a zero e si portano avanti.

12:22

Granollers e Zeballos vincono il primo set

Lotta con tutto quello che ha la coppia azzurra, che riesce a rimontare fino al 40-30. Poi, un errore forzato sancisce la fine di questo primo set: Granollers/Zeballos in vantaggio!

12:18

Bolelli/Vavassori ci provano

Game a zero, 5-4 per restare in scia: ora Granollers/Zeballos dalla battuta per chiudere.

12:16

Granollers/Zeballos ad un passo dal chiudere il primo set

Prova a spingere la coppia azzurra, ma non arriva il break: Granollers/Zeballos sul 5-3, ad un game dal portarsi in vantaggio.

12:11

Bolelli/Vavassori restano in scia: 4-3

Bolelli mette a segno il primo ace del match, e gli azzurri restano in scia portando a casa il game 40-30. 

12:06

Granollers/Zeballos avanti 4-2 nel primo set

Due ottime risposte di Vavassori portano gli azzurri da 40-0 a 40-40. Poi però Granollers a rete è spietato e non concede il break.

12:00

Bolelli/Vavassori stavolta tengono il servizio a zero: 3-2

Con due ottime prime consecutive di Andrea Vavassori, gli azzurri chiudono il game 40-0 e per la prima volta nel match tengono il servizio. 

11:58

Granollers/Zeballos consolidano il break e sono avanti 3-1

Questa volta Granollers/Zeballos consolidano il break con un game vinto 40-0 e giocato alla grande dallo spagnolo Marcel Granollers

11:54

Altro break, è il terzo nei primi tre game

Erroraccio a rete di Vavassori, ancora due palle break per Granollers/Zeballos: buona la prima con Granollers che è un muro a rete. 

11:50

Controbreak Bolelli/Vavassori: 1-1 nel primo set

Subito tre palle del controbreak anche per la coppia azzurra: le prime due sfumano per due volée micidiali di Granollers. Bolelli però alla fine lo porta a casa con un ottimo scambio vincente sul 40-40.  

11:45

Subito break Granollers/Zeballos

Vavassori commette un doppio fallo, e la coppia Granollers/Zeballos va subito avanti 0-30. La volée sbagliata di Bolelli sul 15-30 concede subito tre palle break agli avversari. Dritto a rete di Andrea, ed è subito break. 

11:35

Ci siamo, i doppisti sono in campo

I doppisti sono entrati in campo, Vavassori ha una fasciatura al ginocchio destro, ma non è preoccupante. È nella sua città, è carico e pronto a dare il massimo. 

11:22

Bolelli nel media day: "Ogni partita è difficile"

"Sappiamo che ogni partita è difficile - le parole di Bolelli nel media day - ma l'obiettivo è migliorare il nostro miglior risultato (la semifinale del 2025, ndr). Ringraziamo ancora tutto il pubblico presente, pronto a darci la carica per il terzo anno di fila".

11:13

Ecco come seguire la sfida tra Bolelli e Vavassori

Ecco dove guardare in tv la sfida del doppio alle Finals. Clicca qui

10:42

La finale degli Internazionali d'Italia

Pensando a questa sfida il ricordo va agli Internazionali d'Italia, quando la nostra coppia azzurra ha trionfato in finale a Maggio proprio contro Zeballos/Granollers.

10:39

I precedenti tra Bolelli/Vavassori e Zeballos/Granollers

Le due coppie sono all'ottavo scontro diretto: nei sette precedenti gli azzurri sono avanti 4-3.
Inalpi Arena - Torino

 

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