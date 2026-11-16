Bolelli/Vavassori ko al debutto alle Atp Finals: vincono Granollers/Zeballos in due set
6 min
Pubblicato il 16.11.2026, 10:39 (Aggiornato il 16.11.2026, 13:03)
Non parte nel migliore dei modi l'avventura di Bolelli e Vavassori, ko al debutto alle Nitto Atp Finals contro la coppia formata dall'argentino Horacio Zeballos e lo spagnolo Marcel Granollers. Il match d'apertura del gruppo Mark Woodforde si chiude in due set (6-4, 6-4).
13:00
+++ Granollers/Zeballos vincono in due set, Bolelli e Vavassori ko al debutto a Torino +++
Nulla da fare per la coppia azzurra, Granollers/Zeballos chiudono e vincono il primo match del girone alle Atp Finals. Bolelli e Vavassori ko al debutto a Torino.
12:57
Bolelli e Vavassori non mollano!
Ad un passo dal ko, Bolelli e Vavassori tengono: chiudono il game in servizio e si portano sul 5-4, ora serve il controbreak o sarà game over.
12:53
Granollers/Zeballos restano avanti
Tengono il servizio Granollers/Zeballos, ora 5-3 ad un passo dal chiudere.
12:48
Bolelli e Vavassori restano in scia
Ora 4-3, Bolelli e Vavassori tengono il servizio per restare vicini ai rivali. Ma servirà un controbreak per tornare in partita.
12:46
Granollers/Zeballos confermano il break
Ora 4-2 con Granollers/Zeballos che confermano il break di vantaggio dal servizio. Ora Bolelli e Vavassori per restare in partita.
12:41
Break di Granollers/Zeballos
Si mette male per la coppia azzurra, che ci prova ma alla fine si arrende al break di Granollers/Zeballos. Ora 3-2.
12:34
Si fa punto solo dal servizio
Ora 2-2, ennesimo servizio a zero: in questo secondo set ancora nessun punto in risposto.
12:31
Bolelli e Vavassori non mollano!
Ancora servizio a zero, il terzo di fila in questo secondo set.
12:29
Granollers/Zeballos rispondono forte
Servizio a zero anche da parte di Granollers/Zeballos, ora punteggio sull'1-1.
12:26
Bolelli/Vavassori ripartono forte
Breve pausa e poi subito una grande spinta nel primo game del secondo set: Bolelli e Vavassori tengono il servizio a zero e si portano avanti.
12:22
Granollers e Zeballos vincono il primo set
Lotta con tutto quello che ha la coppia azzurra, che riesce a rimontare fino al 40-30. Poi, un errore forzato sancisce la fine di questo primo set: Granollers/Zeballos in vantaggio!
12:18
Bolelli/Vavassori ci provano
Game a zero, 5-4 per restare in scia: ora Granollers/Zeballos dalla battuta per chiudere.
12:16
Granollers/Zeballos ad un passo dal chiudere il primo set
Prova a spingere la coppia azzurra, ma non arriva il break: Granollers/Zeballos sul 5-3, ad un game dal portarsi in vantaggio.
12:11
Bolelli/Vavassori restano in scia: 4-3
Bolelli mette a segno il primo ace del match, e gli azzurri restano in scia portando a casa il game 40-30.
12:06
Granollers/Zeballos avanti 4-2 nel primo set
Due ottime risposte di Vavassori portano gli azzurri da 40-0 a 40-40. Poi però Granollers a rete è spietato e non concede il break.
12:00
Bolelli/Vavassori stavolta tengono il servizio a zero: 3-2
Con due ottime prime consecutive di Andrea Vavassori, gli azzurri chiudono il game 40-0 e per la prima volta nel match tengono il servizio.
11:58
Granollers/Zeballos consolidano il break e sono avanti 3-1
Questa volta Granollers/Zeballos consolidano il break con un game vinto 40-0 e giocato alla grande dallo spagnolo Marcel Granollers
11:54
Altro break, è il terzo nei primi tre game
Erroraccio a rete di Vavassori, ancora due palle break per Granollers/Zeballos: buona la prima con Granollers che è un muro a rete.
11:50
Controbreak Bolelli/Vavassori: 1-1 nel primo set
Subito tre palle del controbreak anche per la coppia azzurra: le prime due sfumano per due volée micidiali di Granollers. Bolelli però alla fine lo porta a casa con un ottimo scambio vincente sul 40-40.
11:45
Subito break Granollers/Zeballos
Vavassori commette un doppio fallo, e la coppia Granollers/Zeballos va subito avanti 0-30. La volée sbagliata di Bolelli sul 15-30 concede subito tre palle break agli avversari. Dritto a rete di Andrea, ed è subito break.
11:35
Ci siamo, i doppisti sono in campo
I doppisti sono entrati in campo, Vavassori ha una fasciatura al ginocchio destro, ma non è preoccupante. È nella sua città, è carico e pronto a dare il massimo.
11:22
Bolelli nel media day: "Ogni partita è difficile"
"Sappiamo che ogni partita è difficile - le parole di Bolelli nel media day - ma l'obiettivo è migliorare il nostro miglior risultato (la semifinale del 2025, ndr). Ringraziamo ancora tutto il pubblico presente, pronto a darci la carica per il terzo anno di fila".
11:13
Ecco come seguire la sfida tra Bolelli e Vavassori
Ecco dove guardare in tv la sfida del doppio alle Finals. Clicca qui
10:42
La finale degli Internazionali d'Italia
Pensando a questa sfida il ricordo va agli Internazionali d'Italia, quando la nostra coppia azzurra ha trionfato in finale a Maggio proprio contro Zeballos/Granollers.
10:39
I precedenti tra Bolelli/Vavassori e Zeballos/GranollersLe due coppie sono all'ottavo scontro diretto: nei sette precedenti gli azzurri sono avanti 4-3.
Inalpi Arena - Torino
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