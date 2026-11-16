Cobolli-Medvedev diretta, segui l'esordio di Flavio alle Atp Finals di Torino LIVE

Alle Atp Finals di Torino è il momento dell'unico italiano in gara, in assenza di Jannik Sinner: Flavio Cobolli scende in campo stasera alla Inalpi Arena per affrontare Daniil Medvedev nel secondo match del gruppo Ivan Lendl. Il tennista azzurro, numero 6 del mondo, è al debutto assoluto tra i Masters dopo un 2026 eccellente, corredato dalla vittoria nel torneo di Acapulco, dalla finale al Roland Garros e dai quarti di finale a Wimbledon. Medvedev, numero 5 del ranking, ha incrociato già tre volte Cobolli: il russo ha vinto i primi incontri, nel 2024 agli US Open e a Pechino; l'azzurro si è imposto nell'ultima occasione, nel 2026, sulla terra battuta alla Caja Magica di Madrid.