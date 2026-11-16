Debuttare alle ATP Finals e subire un 6-2 6-2 da Carlos Alcaraz non dev'essere un'esperienza piacevole, eppure Frances Tiafoe è comunque riuscito a guardare il lato positivo. Intervenuto in conferenza stampa, ha condiviso le sue sensazioni: " Essere qui è bellissimo , non avevo mai vissuto qualcosa di simile all'ingresso in campo: è stato speciale. Rispetto agli tornei è un po' strano affrontare Alcaraz nel primo match : solitamente lo puoi trovare solo nelle fasi finali. Nel complesso sono felice di essere a Torino: si tratta di un torneo organizzato perfettamente sotto tutti gli aspetti. Ho persino una sicurezza personale..."

"Alcaraz come Superman"

Nonostante il netto ko, Tiafoe non è apparso troppo abbattuto proprio in virtù del livello dell'avversario: "In alcuni momenti Alcaraz gioca un tennis incredibile: è decisamente Superman. Non resta che apprezzarne la grandezza e riconoscerne il talento. Allo stesso tempo non mi va di metterlo sul piedistallo e ribadire quanto sia forte. Prima o poi ci sarà qualcuno in grado di batterlo". Tornando sul match, l'americano ha dichiarato: "Semplicemente Carlos è stato troppo solido: colpiva bene la palla e giocava a una velocità impressionante. Inoltre il suo servizio è davvero migliorato".

Tiafoe menziona Sinner

Infine, Tiafoe ha citato anche Jannik Sinner. Nel momento in cui gli è stato domandato se abbia vissuto sensazioni del genere in altri match nel passato, ha immediatamente pensato all'altoatesino, menzionandolo implicitamente: "Credo che ci sia un altro giocatore italiano che ogni tanto gioca particolarmente bene". E proprio un azzurro, Flavio Cobolli, potrebbe essere il suo prossimo avversario: "Lui e Medvedev sono ottimi giocatori, ma d'altronde siamo alle Finals e si sfidano i migliori otto. Daniil è sempre un rivale insidioso, ma Flavio ha il pubblico dalla sua parte. E quando è in forma anche lui è tosto".