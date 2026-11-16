Dei quattro match di singolare della prima giornata delle ATP Finals, quello di Flavio Cobolli era senz'altro il più atteso dal pubblico di Torino. Quando l'azzurro ha fatto il suo ingresso sull'Inalpi Arena è stato accolto da un boato e sin dall'inizio gli spettatori lo hanno incoraggiato calorosamente. Cobolli è abituato a dover gestire la pressione e nell'ultimo anno lo ha fatto bene (Coppa Davis) e meno bene (Roma), ma le ATP Finals sono un torneo unico e debuttarvi ha un sapore speciale. Per l'occasione, tanti protagonisti della storia del tennis italiano sono accorsi sugli spalti.