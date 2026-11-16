La tensione di Berrettini, Volandri, Pennetta e Fognini: tutti i vip in tribuna per Cobolli alle Atp Finals
Dei quattro match di singolare della prima giornata delle ATP Finals, quello di Flavio Cobolli era senz'altro il più atteso dal pubblico di Torino. Quando l'azzurro ha fatto il suo ingresso sull'Inalpi Arena è stato accolto da un boato e sin dall'inizio gli spettatori lo hanno incoraggiato calorosamente. Cobolli è abituato a dover gestire la pressione e nell'ultimo anno lo ha fatto bene (Coppa Davis) e meno bene (Roma), ma le ATP Finals sono un torneo unico e debuttarvi ha un sapore speciale. Per l'occasione, tanti protagonisti della storia del tennis italiano sono accorsi sugli spalti.
Tutti i vip in tribuna
Tra le persone note inquadrate dalle telecamere sugli spalti, spicca innanzitutto Filippo Volandri, capitano di Coppa Davis che vuole vedere in azione Cobolli prima di averlo a propria disposizione la prossima settimana a Bologna per le Finals. Presenti a Torino anche Fabio Fognini e Flavia Pennetta, seduti una fila sopra Lorenzo Sonego e la sua fidanzata. Infine, non poteva mancare all'appuntamento un grande amico di Flavio: Matteo Berrettini, che le ATP Finals le ha giocate in più occasioni ed è anche diventato il primo azzurro di sempre a conquistare una vittoria, nel 2019 a Londra contro Dominic Thiem.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS