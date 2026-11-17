L'assenza di Sinner pesa per Cobolli

Cobolli ha rivelato di sentire l’assenza di Sinner, perché l’ex numero uno al mondo è in grado di trascinare tutti gli azzurri: "L'assenza di Jannik alle Atp Finals - dice Cobolli in conferenza stampa - non mi aiuta perché comunque mi avrebbe tolto un po' di pressione. A noi italiani inconsciamente ci dà una grande mano fuori dal campo, se la prende un po' tutta lui la pressione e il dover vincere, i fan. A noi ci lascia un po' di spazio, ci lascia anche un po' di margine di errore, le nostre sconfitte pesano di meno e questo durante l'anno si fa sentire".

Cobolli: "Berrettini è un grande amico, mi ha aiutato"

La presenza di Berrettini nel suo box invece lo ha aiutato, anche se non è bastato: "Noi siamo sempre in contatto, non siamo solamente colleghi, ma credo che siamo in primis grandi amici, parliamo un po' di tutto, non solo di tennis, il nostro rapporto va oltre a questo lavoro. Ho saputo alle 19,30 che sarebbe venuto, mi ha mandato un messaggio all'ultimo minuto. Gli ho chiesto espressamente se gli avrebbe fatto piacere fare parte del team e mi ha risposto di sì. Quindi ho parlato con il mio team e gli ho detto che avevo la necessità di avere Matteo in mezzo a loro, che mi avrebbe dato una grande mano”.

Cobolli: "Ho dormito dieci ore"

Cobolli ha sentito tanto la pressione, senza Sinner gli occhi dell’Inalpi Arena erano puntati tutti su di lui. È entrato in campo un po’ teso, ma comunque è riuscito a rimanere in partita nel primo set. Dopo un paio di scambi incredibili si è esaltato e ha chiesto l’aiuto del pubblico. Medvedev però è rimasto impassibile, non ha mai perso il controllo e con il servizio è stato implacabile. "In realtà la notte prima ho dormito dieci ore - dice Flavio - quando sono teso di solito dormo male. Oggi non è successo, ma sin dalla mattina mi sono sentito bene, mi sono riscaldato benissimo, le sensazioni erano positive, non ero nervoso e anche quando sono entrato in campo, dopo aver toccato la prima palla, perché il terrore era quella di lisciarla, non ho sentito una grande tensione, solo tanta felicità. Oggi credo di aver fatto una prestazione sopra la media di quello che mi aspettavo prima della partita - ha detto il numero sei al mondo - però poi c'è anche l'avversario e oggi l'avversario è stato più forte di me. Oggi la tensione non ha influito sul gioco, è stato più merito del mio avversario che demerito mio".