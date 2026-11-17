Daniil Medvedev non ha mai perso la testa con Cobolli . L'ex numero uno al mondo è stato implacabile con il servizio e non si è fatto condizionare dal pubblico, tutto a favore dell'azzurro. Il russo è abituato a giocare in un'atmosfera così calda, anzi ha rivelato che la cosa strana per lui è stata non affrontare Sinner: "Di sicuro è stato un po' strano - ha detto Medvedev dopo il match vinto 7-6 6-3 - perché Jannik è sempre presente quando c'è un torneo importante e vince sempre. Ma penso che sia un bene per Torino, anche per questo torneo. La gente si diverte. Jannik non c'è, vanno a sostenere Flavio, quindi penso che sia fantastico".

Medvedev, ora Alcaraz: "Qui ha perso solo contro Sinner"

Adesso Medvedev è atteso dalla grande sfida con Alcaraz, il favorito a Torino che con Tiafoe ha mostrato di essere in gran forma e l'anno scorso qui si è arreso solo in finale con Sinner: "Alcaraz è un giocatore straordinario e può battere chiunque ovunque - dice Medvedev - Ha giocato la finale qui l'anno scorso e ha perso solo contro Jannik. E poi, penso che questo campo sia la migliore opportunità per batterlo ma non so se ci riuscirò perché con Tiafoe ha perso solo quattro game. Secondo me comunque è la migliore occasione per batterlo, perché potresti ottenere qualche punto facile al servizio, magari mettere a segno qualche vincente perché è veloce, cosa non facile da fare contro di lui, perché è probabilmente il giocatore più mobile che abbiamo mai visto, insieme a Novak. Ascolta, cerca solo di giocare al meglio e di sfruttare le occasioni che ti si presentano".

Medvedev sulla sfida con Cobolli: "Il servizio mi ha dato fiducia"

Contro Cobolli, Medvedev ha dato l'impressione di essere sempre in controllo del match, anche se nel primo set è arrivato al tie-break. "Non puoi mai sapere se vinci, perché c'è stato il tie-break nel primo set, e si può perdere e poi dover vincere gli altri due. Però stavo servendo bene, e questo mi dà molta fiducia, perché mi fa pensare: 'Ok, se servo nel punto giusto al momento giusto, ho buone probabilità di non subire il break'. Dipende anche, ovviamente, dall'avversario. A volte l'avversario è ispirato. Hai la sensazione che ovunque tu serva, lui sia sempre lì. Oggi non è stato così. Gli ho messo molta pressione e ho anche scaricato molta pressione su di me. Quindi ho pensato: 'Ok, devo ridurre un po' la pressione sul ritorno, inserire qualche ritorno, lottare un po', e metterò ancora più pressione, e a un certo punto questa pressione dovrebbe dare i suoi frutti', ed è quello che è successo".