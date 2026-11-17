Una sfida da dentro e fuori tra i due giocatori sconfitti all'esordio nel Gruppo John McEnroe . Ad affrontarsi nel primo match della terza giornata delle Atp Finals saranno Arthur Fils , battuto in tre set da Ben Shelton con il punteggio di 6-2 3-6 6-3, e Rafael Jodar , che si è invece arreso al numero uno al mondo Alexander Zverev con lo score di 6-4 6-4. Lo spagnolo è avanti 2-1 nel conto dei confronti diretti.

Fils-Jodar, orario e quando gioca

La sfida tra Fils e Jodar, valida per la seconda giornata del Gruppo John McEnroe alle Atp Finals, è in programma oggi, martedì 17 novembre, sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 14:00.

Fils-Jodar, i precedenti

Jodar è avanti 2-1 nei precedenti con Fils e ha vinto l'ultima sfida andata in scena nei quarti di finale del Masters 1000 di Montreal per 7-6(5) 6-3.

Dove vedere Fils-Jodar in tv

La partita tra Fils e Jodar sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro sui canali Mediaset. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Atp Finals, il montepremi

RISERVA – $ 156.000

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)

CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)