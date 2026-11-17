Fils-Jodar, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Una sfida da dentro e fuori tra i due giocatori sconfitti all'esordio nel Gruppo John McEnroe. Ad affrontarsi nel primo match della terza giornata delle Atp Finals saranno Arthur Fils, battuto in tre set da Ben Shelton con il punteggio di 6-2 3-6 6-3, e Rafael Jodar, che si è invece arreso al numero uno al mondo Alexander Zverev con lo score di 6-4 6-4. Lo spagnolo è avanti 2-1 nel conto dei confronti diretti.
Fils-Jodar, orario e quando gioca
La sfida tra Fils e Jodar, valida per la seconda giornata del Gruppo John McEnroe alle Atp Finals, è in programma oggi, martedì 17 novembre, sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 14:00.
Fils-Jodar, i precedenti
Jodar è avanti 2-1 nei precedenti con Fils e ha vinto l'ultima sfida andata in scena nei quarti di finale del Masters 1000 di Montreal per 7-6(5) 6-3.
Dove vedere Fils-Jodar in tv
La partita tra Fils e Jodar sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro sui canali Mediaset. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Atp Finals, il montepremi
RISERVA – $ 156.000
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)
VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)
CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)
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