Si è messa in salita la corsa di Flavio Cobolli verso la semifinale delle Atp Finals . Al suo debutto assoluto nel Torneo dei Maestri, il romano si è arreso a Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6(4) 6-3. Per continuare a sperare nel passaggio del turno, l'azzurro dovrà obbligatoriamente battere Frances Tiafoe nella seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl . Lo statunitense è reduce dalla netta sconfitta rimediata all'esordio contro Carlos Alcaraz per 6-2 6-2.

Cobolli-Tiafoe, orario e quando si gioca

La partita tra Cobolli e Tiafoe, valida per la seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl alle Atp Finals, è in programma mercoledì 18 novembre, sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 20:30.

Cobolli-Tiafoe, i precedenti

Tiafoe è avanti 4-1 nel conto dei confronti diretti con Cobolli. Lo statunitense si è imposto anche nell'ultima sfida andata in scena quest'anno sull'erba dell'Atp 500 di Halle, mentre l'unico successo azzurro risale alla finale dell'Atp 500 di Acapulco sempre nel 2026.

Dove vedere Cobolli-Tiafoe in tv

La sfida tra Cobolli e Tiafoe sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro su Italia 1. Il match sarà inoltre disponibile in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet, oltre che su Mediaset Infinity.

Atp Finals, il montepremi

RISERVA – $ 156.000

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)

CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)