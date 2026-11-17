“Come and Play” alle Nitto ATP Finals: i campioni aprono il Centrale al pubblico
TORINO - Alle Nitto ATP Finals il pubblico può scendere in campo sul Centrale dell’Inalpi Arena e palleggiare con alcuni dei protagonisti del tennis italiano. È “Come and Play”, l’iniziativa promossa dalla FITP che ogni sera offre a un gruppo di spettatori la possibilità di condividere qualche scambio con un campione. La formula è semplice: basta avere un paio di scarpe da ginnastica. Alcuni spettatori vengono infatti scelti a sorpresa e invitati a scendere sul Centrale per palleggiare con un ospite speciale.
Da Volandri a Grant, da Darderi a Schiavone: parate di stelle a Torino
A inaugurare l’iniziativa è stato Filippo Volandri, capitano della squadra italiana di Coppa Davis, che ha incontrato in campo ragazze e ragazzi presenti all’Inalpi Arena. Ieri è stata la volta di Flavia Pennetta. Il calendario prosegue oggi con l’azzurra Tyra Grant, domani (18 novembre) con Luciano Darderi e giovedì (19 novembre) con Francesca Schiavone. Un’iniziativa che permette agli appassionati di vivere il Centrale da protagonisti, anche solo per qualche minuto, e di condividere il campo con alcuni dei grandi nomi del tennis italiano.
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