TORINO - Alle Nitto ATP Finals il pubblico può scendere in campo sul Centrale dell’Inalpi Arena e palleggiare con alcuni dei protagonisti del tennis italiano . È “ Come and Play ”, l’iniziativa promossa dalla FITP che ogni sera offre a un gruppo di spettatori la possibilità di condividere qualche scambio con un campione . La formula è semplice: basta avere un paio di scarpe da ginnastica . Alcuni spettatori vengono infatti scelti a sorpresa e invitati a scendere sul Centrale per palleggiare con un ospite speciale .

Da Volandri a Grant, da Darderi a Schiavone: parate di stelle a Torino

A inaugurare l’iniziativa è stato Filippo Volandri, capitano della squadra italiana di Coppa Davis, che ha incontrato in campo ragazze e ragazzi presenti all’Inalpi Arena. Ieri è stata la volta di Flavia Pennetta. Il calendario prosegue oggi con l’azzurra Tyra Grant, domani (18 novembre) con Luciano Darderi e giovedì (19 novembre) con Francesca Schiavone. Un’iniziativa che permette agli appassionati di vivere il Centrale da protagonisti, anche solo per qualche minuto, e di condividere il campo con alcuni dei grandi nomi del tennis italiano.