Nemmeno il forfait forzato del campione uscente Jannik Sinner ha frenato l'entusiasmo per le Atp Finals di Torino . L' Inalpi Arena continua infatti a registrare il pubblico delle grandi occasioni per il Torneo dei Maestri, con i botteghini ormai prossimi alla chiusura: restano infatti pochissime disponibilità tanto per i match del Round Robin, in programma fino a venerdì, così come per le semifinali e la finale. A un passo dal tutto esaurito l'ultimo atto di domenica: sugli oltre 13.500 posti dell'impianto, restano appena una cinquantina di posti liberi, con prezzi che partono da oltre 1.000 euro.

L'effetto Cobolli

Stando a quanto si legge sui social, è corsa alla ricerca dei biglietti per sostenere Flavio Cobolli, unico tennista azzurro presente in singolare. L'attesa è tutta per mercoledì sera, quando il romano tornerà protagonista sul Campo Centrale nel match decisivo contro lo statunitense Frances Tiafoe. L'abbraccio della città non si limita però alle partite ufficiali: grande affluenza si registra anche negli spazi del Fan Village, punto di riferimento per gli appassionati che possono così seguire da vicino le sessioni di allenamento dei partecipanti.