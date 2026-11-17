Fenomeno lui o troppi mediocri gli avversari? Il dubbio quando vedi Carlos Alcaraz scendere in campo e martellare il malcapitato dall'altro lato della rete c'è. Sta succedendo a Torino ma era già accaduto anche in Asia. La sensazione è che fino al ritorno di Jannik Sinner non ci sia partita . Perché la verità è che quando lo spagnolo decide di accendere il motore, per gli avversari il rischio è quello di ritrovarsi semplici spettatori paganti. L'ultima vittima in ordine cronologico è lo statunitense Frances Tiafoe , travolto all'esordio nelle Nitto Atp Finals con 6-2 6-2 che non ammette repliche in appena un'ora. Una prestazione senza sbavature, l'ennesima dimostrazione di forza di un giocatore che sembra aver ritrovato immediatamente il feeling con il tennis dopo il lungo stop per l'infortunio al polso.

La provocazione di Connors su Alcaraz

Lo spettacolo di Alcaraz non può lasciare indifferenti e una leggenda come Jimmy Connors non fa eccezione. L'ex numero uno del mondo, impressionato dal ritorno ad altissimo livello di Alcaraz, ha però sollevato una questione destinata a far discutere: Carlos è semplicemente un fenomeno fuori categoria oppure sono gli avversari a non essere in grado di tenere il suo passo? Detto in parole più semplici: è Alcaraz un alieno o sono gli altri a risultare troppo mediocri? Una domanda tutt'altro che banale, soprattutto se si guarda all'attuale panorama del tennis mondiale e a una Top 10 che, in assenza di Jannik Sinner, fermo per il noto problema al ginocchio dal mese di luglio, sembra avere qualche difficoltà nel contrastare lo strapotere dello spagnolo.

Connors punge: «Forse sono gli altri a essere mediocri»

A colpire Connors non è soltanto la facilità con cui Alcaraz ha liquidato Tiafoe, ma soprattutto il modo in cui lo spagnolo è riuscito a tornare protagonista dopo quasi cinque mesi lontano dalle competizioni, un ritorno in pompa magna tutt'altro che banale: "Alcaraz è rimasto fuori per quattro o cinque mesi. È tornato agli US Open, anche se non era obbligato a farlo proprio in quel momento. Avrebbe potuto scegliere un torneo meno importante e ritrovare gradualmente il ritmo", ha osservato l'americano. "Invece ha deciso di rimettersi subito alla prova, senza cercare scorciatoie. È tornato e si è detto: voglio dare tutto. Voglio giocare partite al meglio dei cinque set, per capire di cosa sono capace, quanto sono forte e come sta il mio polso. Sono in grado di sostenere questo ritmo e di reggere tutto ciò che i miei avversari mi proporranno?". La scelta coraggiosa si è rivelata vincente, ripagata da risultati che hanno sorpreso anche i più scettici. Ed è proprio qui che nasce il dubbio di Connors, espresso senza troppi giri di parole: "Questo porta a chiedermi: Alcaraz è davvero così forte? Oppure sono tutti gli altri a essere mediocri? Mediocri è forse una parola un po' forte, ma sono davvero molto lontani da lui. È così tanto superiore agli altri?". La provocazione è servita.

Il tennis ha un problema o Alcaraz ha semplicemente una marcia in più?

Se da una parte Alcaraz continua a dimostrare di appartenere a una categoria tutta sua, dall'altra il divario con molti dei suoi rivali sembra talvolta diventare imbarazzante. Naturalmente, liquidare il valore degli avversari sarebbe ingeneroso. Ma la riflessione di Connors apre una questione interessante: quanto pesa il talento straordinario di Carlos e quanto, invece, incide la difficoltà degli altri nel trovare contromisure? A Torino lo spagnolo ha già mandato un messaggio chiarissimo. Se questo è il livello dopo mesi di assenza, per gli altri potrebbe essere il caso di iniziare a preoccuparsi. E magari anche di chiedersi se, prima di affrontare Alcaraz, non serva dare qualcosa in più. Cosa, non si sa.