ATP World Tour Finals, John McEnroe Group
martedì 17 novembre 2026 ore 19:30
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Zverev-Shelton diretta Atp Finals: segui il match a Torino LIVE
La seconda giornata del Gruppo John McEnroe vede la sfida tra Alexander Zverev e Ben Shelton, i due vincitori all'esordio che si affrontano per la testa del loro girone. Il numero uno del mondo torna in campo sul Centrale dell'Inalpi Arena: segui la sfida in diretta sul corrieredellosport.it
19:50
Zverev-Shelton, segui la sfida in diretta
Zverev e Shelton in campo non prima delle 20.30: segui il match a Torino in tempo reale sul corrieredellosport.it
Nitto Atp Finals - Torino
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