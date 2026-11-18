Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev saranno i protagonisti di uno dei match più interessanti della fase a gironi delle ATP Finals . Entrambi hanno debuttato con una vittoria a Torino, rispettivamente ai danni di Frances Tiafoe e Flavio Cobolli , e vanno a caccia di un secondo successo che con ogni probabilità vorrebbe dire qualificazione alle semifinali. Il favorito d'obbligo non può che essere lo spagnolo , apparso in gran spolvero nelle ultime uscite e in striscia aperta di 10 vittorie consecutive. Anche Medvedev sta però attraversando un ottimo momento di forma, come certificato dal bilancio post-US Open di 19 successi e sole 4 sconfitte.

Alcaraz-Medvedev, orario e quando gioca

La partita tra Alcaraz e Medvedev, valevole per la seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl alle Atp Finals, è in programma oggi, mercoledì 18 novembre, sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 14:00.

Alcaraz-Medvedev, i precedenti

Lo spagnolo conduce per 7-3 nei confronti diretti e tra le sue vittorie ce n'è anche una alle ATP Finals, nel 2023 a livello di round robin, con un doppio 6-4. Anche se Medvedev ha ottenuto un solo successo negli ultimi sei precedenti, quest'anno ha battuto Carlos nella semifinale di Indian Wells. Lo spagnolo si è però preso la rivincita a Vienna, sempre in semifinale.

Dove vedere Alcaraz-Medvedev in tv

La sfida tra Alcaraz e Medvedev verrà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Atp Finals, il montepremi

RISERVA – $ 156.000

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)

CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)