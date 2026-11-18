Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano la coppia composta dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski in un match decisivo alle Atp Finals. Al debutto a Torino, gli azzurri sono stati sconfitti in due set da Granollers/Zeballos e non solo vogliono riscattarsi, ma sono anche chiamati a vincere per continuare a sperare nella qualificazione. Secondo i bookmakers partiranno leggermente sfavoriti, ma con il pubblico dell'Inalpi Arena a sostenerli tenteranno di sbloccarsi e alimentare quel sogno di titolo che nelle ultime due edizioni non sono riusciti a realizzare.
Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, orario e quando si gioca
La sfida tra Bolelli-Vavassori e Harrison-Skupski, valida per la prima giornata delle Atp Finals, è in programma oggi, mercoledì 18 novembre, sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 11:30.
I precedenti tra le coppie
Gli azzurri conducono per 2-1 nei confronti diretti: si sono imposti quest'anno a Miami e Roma, ma sono stati sconfitti agli US Open.
Dove vedere il match in tv
La partita di Bolelli-Vavassori sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La sfida sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Atp Finals, il montepremi
RISERVA – $ 51.700
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 134.200
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 96.600 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 178.500 (400 punti)
VITTORIA DEL TORNEO – $ 356.800 (500 punti)
CAMPIONE IMBATTUTO – $ 959.300 (1500 punti)
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