Non potevano che essere le Atp Finals di Torino il principale tema di discussione dell'ultima puntata del podcast "La telefonata", in cui Adriano Panatta e Paolo Bertolucci hanno commentato quanto sta accadendo all'Inalpi Arena. Non le hanno mandate a dire i due campioni del tennis azzurro, particolarmente critici nei confronti della velocità della superficie. "Secondo me hanno fatto un macello col tappeto: è ghiaccio. Vorrei sapere chi è quel mentecatto che decide la velocità. Chi c***o è che fa queste cose? - ha tuonato Panatta - Ho visto la partita di Cobolli... ma era tennis? Secondo me sono proprio degli scienziati". Sul 93% di prime messe in campo da Zverev, invece: "È una roba fuori dal normale, ma viene anche dalla tranquillità che la palla non torni mai indietro".