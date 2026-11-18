Bertolucci e Panatta di fuoco contro le Atp Finals: "Ma chi è quel mentecatto che ha deciso la velocità..."
Non potevano che essere le Atp Finals di Torino il principale tema di discussione dell'ultima puntata del podcast "La telefonata", in cui Adriano Panatta e Paolo Bertolucci hanno commentato quanto sta accadendo all'Inalpi Arena. Non le hanno mandate a dire i due campioni del tennis azzurro, particolarmente critici nei confronti della velocità della superficie. "Secondo me hanno fatto un macello col tappeto: è ghiaccio. Vorrei sapere chi è quel mentecatto che decide la velocità. Chi c***o è che fa queste cose? - ha tuonato Panatta - Ho visto la partita di Cobolli... ma era tennis? Secondo me sono proprio degli scienziati". Sul 93% di prime messe in campo da Zverev, invece: "È una roba fuori dal normale, ma viene anche dalla tranquillità che la palla non torni mai indietro".
Bertolucci lancia l'allarme: "C'è una deriva"
Sulla stessa lunghezza d'onda Bertolucci, che ha detto: "Ormai c'è una deriva. Fra poco serviranno solamente quelli alti due metri. Non è divertente se basta avere un servizio forte e un mezzo colpo da fondo campo. Se non si danno una regolata..." Panatta ha aggiunto che "stanno facendo diventare il singolare come il doppio" per poi togliersi un altro sassolino dalla scarpa. Nel mirino l'ambiente all'Inalpi Arena: "Il tennis è un dettaglio. C'è tutto, dallo spettacolo alla discoteca e le luci psichedeliche: una cosa di una volgarità assoluta".
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