Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati sconfitti anche nel secondo match delle ATP Finals. In seguito al ko in due set contro Granollers-Zeballos , gli azzurri hanno ceduto il passo a Harrison-Skupski con il punteggio di 6-3 6-4 . Un match durato 68 minuti e in cui Simone e Andrea non sono riusciti a procurarsi neppure una palla break; per gli avversari, invece, è stato sufficiente un break per set. L'aritmetica ancora non condanna gli italiani, ma il rischio eliminazione è molto alto.

Bolelli-Vavassori si qualificano se...

L'accesso in semifinale non è ancora precluso, tuttavia serviranno una serie di combinazioni molto difficili, per quanto non impossibili. Gli azzurri hanno bisogno che Granollers-Zeballos vincano il girone a punteggio pieno e di arrivare a pari merito (una vittoria e due sconfitte) con le altre due coppie: Harrison-Skupski e Krawietz-Puetz. Ma non è finita qui perché in quel caso si andrebbe a guardare il coefficiente set (Simone e Andrea hanno perso finora tutti e quattro quelli giocati) e poi eventualmente il coefficiente game. In sostanza, Bolelli-Vavassori devono battere 2-0 Krawietz-Puetz e sperare che Granollers-Zeballos sconfiggano per 2-0 sia Krawietz-Puetz sia Harrison-Skupski. Qualora ciò si verificasse, passerebbe come seconda la coppia con la miglior percentuale di game vinti.

Il commento a caldo

"C'è l'amaro in bocca perché non è il risultato che ci aspettavamo. Non abbiamo fatto una brutta partita, ma non è girata nel senso giusto e loro sono stati molto solidi e concreti. La qualificazione forse adesso è dura, ma affrontiamo tutte partite al meglio e daremo il massimo anche nella prossima". Così Simone Bolelli a margine della sconfitta. Anche Andrea Vavassori ha cercato di guardare il bicchiere mezzo pieno: "Magari in alcuni momenti non abbiamo giocato il nostro miglior tennis, però ogni partita siamo in grado di poterla giocare. Speravamo in un epilogo diverso, ma cercheremo di onorare al meglio il pubblico di casa nell'ultimo match e di goderci queste emozioni".