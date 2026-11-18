Dopo la vittoria di Carlos Alcaraz su Daniil Medvedev nel pomeriggio, alle Atp Finals di Torino scende in campo Flavio Cobolli che oggi (mercoledì 18 novembre, ore 20:30) sfida Frances Tiafoe nell'altra partita della 2ª giornata del gruppo Lendl . Sfida senza appello per il romano (n.6 Atp) e lo statunitense (n.8 Atp), entrambi sconfitti all'esordio ( l'azzurro contro Medvedev , il suo avversario invece contro Alcaraz ) e dunque costretti a vincere per sperare ancora nella qualificazione alle semifinali. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

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Cobolli-Tiafoe, è come uno spareggio

Ne resterà soltanto uno. Dopo la sfida di questa sera tra Cobolli e Tiafoe, uno dei due sarà virtualmente eliminato dalle Atp Finals, mentre l'altro potrà ancora giocarsi tutto nel terzo ed ultimo turno del Gruppo Lendl. Grande attesa all'Inalpi Arena di Torino, pronta a sostenere fino alla fine il tennista romano. L'inizio è previsto intorno alle 20:30.

Inalpi Arena - Torino