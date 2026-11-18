ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group
mercoledì 18 novembre 2026 ore 19:30
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Non iniziato
Cobolli-Tiafoe diretta Atp Finals: segui il match all'Inalpi Arena di Torino LIVE
Dopo la vittoria di Carlos Alcaraz su Daniil Medvedev nel pomeriggio, alle Atp Finals di Torino scende in campo Flavio Cobolli che oggi (mercoledì 18 novembre, ore 20:30) sfida Frances Tiafoe nell'altra partita della 2ª giornata del gruppo Lendl. Sfida senza appello per il romano (n.6 Atp) e lo statunitense (n.8 Atp), entrambi sconfitti all'esordio (l'azzurro contro Medvedev, il suo avversario invece contro Alcaraz) e dunque costretti a vincere per sperare ancora nella qualificazione alle semifinali. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
19:30
Cobolli-Tiafoe, è come uno spareggio
Ne resterà soltanto uno. Dopo la sfida di questa sera tra Cobolli e Tiafoe, uno dei due sarà virtualmente eliminato dalle Atp Finals, mentre l'altro potrà ancora giocarsi tutto nel terzo ed ultimo turno del Gruppo Lendl. Grande attesa all'Inalpi Arena di Torino, pronta a sostenere fino alla fine il tennista romano. L'inizio è previsto intorno alle 20:30.
Inalpi Arena - Torino
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