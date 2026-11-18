Dopo essere arrivato a un solo punto dalla conquista del primo set, Flavio Cobolli è improvvisamente crollato. L'azzurro, impegnato nel match valido per la seconda giornata delle Atp Finals di Torino , ha perso al tie-break il parziale contro Frances Tiafoe per poi subire il break in avvio di secondo set. A quel punto gli spettatori italiani presenti sull'Inalpi Arena hanno tentato di incitarlo a gran voce nella speranza che reagisse e si lasciasse alle spalle l'accaduto. Tra le persone sugli spalti che hanno provato a scuotere Cobolli c'era anche Matteo Berrettini .

Cosa ha detto Berrettini a Cobolli

Immortalato dalle telecamere, Matteo ha voluto incitare il suo amico con delle frasi brevi e chiare. "Non mollare, Flavio. Lavorare, forza. Un punto alla volta, dai" ha detto. Berrettini ha sottolineato proprio il concetto di lotta, invitandolo a restare attaccato al match ed evitare che questo gli scappasse dalle mani. "Nella lotta, forza. Resta dentro la partita, dai" ha aggiunto. Purtroppo il suggerimento non ha sortito gli effetti sperati poiché Cobolli ha perso nuovamente la battuta, scivolando sotto 4-0 nel punteggio.