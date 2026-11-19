INVIATO A TORINO - Intorno alle 12, come previsto, Alcaraz è entrato all' Istituto di Medicina dello Sport allo Stadio Olimpico "Grande Torino" che si trova accanto all’Inalpi Arena, per sottoporsi alla risonanza magnetica alla coscia sinistra. Tuta scura con il cappuccio in testa, Carlos non ha risposto a chi gli chiedeva “Come stai?”, ma si è limitato a salutare i presenti. L’allenamento in programma alle 13 ovviamente è stato annullato. Alcaraz è arrivato all’istituto accompagnato da Juanjo López , il suo medico di fiducia, Juanjo Moreno , il fisioterapista, e Alberto Lledó , il suo preparatore fisico.

Alcaraz uscito senza rilasciare dichiarazioni

Dopo più di un’ora e 20 lo spagnolo è uscito, scuro in volto, senza rilasciare dichiarazioni. L’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra Alcaraz lo ha subito nel secondo match del girone delle Finals, contro Medvedev, all'inizio del secondo set. Dopo un lungo medical time out, è riuscito a vincere gestendo il suo corpo con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra. Dopo il match però aveva rivelato di aver sentito un po’ di dolore e la cosa lo preoccupava un po’.

Cosa può succedere adesso: dal ritiro all'eliminazione alle Finals

Alcaraz è già qualificato per le semifinali alle Atp Finals, ma domani ha in programma l’ultima partita del girone con Cobolli già eliminato. Se non si presentasse, Carlos sarebbe comunque eliminato dal torneo e al suo posto entrerebbe la riserva De Minaur per una partita inutile, visto che a quel punto si qualificherebbero Medvedev e Tiafoe. Alcaraz potrebbe giocare alcuni punti (in teoria per regolamento ne basterebbe uno solo) o alcuni game, e poi ritirarsi per salvare le semifinali previa autorizzazione medica. In ballo c'è anche la Coppa Davis, con la Spagna che debutterà con l'Austria giovedì 26 novembre. Il capitano David Ferrer ha tempo fino a lunedì 23 per fare delle sostituzioni. Sono due trofei che mancano nella bacheca di Carlos, a cui lui tiene tantissimo.