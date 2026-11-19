Ben Shelton chiude con una vittoria la sua fase a gironi alle Atp Finals . Il tennista statunitense ha conquistato il suo secondo successo, dopo quello su Arthur Fils , nel Gruppo John McEnroe battendo Rafael Jodar con il punteggio di 7-6(8) 7-5 dopo 2 ore e 7 minuti di gioco. Un risultato importante che permette al numero 4 del mondo di continuare a sperare nella qualificazione alle semifinali. In virtù del successo di Shelton su Jodar, lo spagnolo è ufficialmente eliminato mentre Alexander Zverev si assicura il primo posto. L'unico scenario che adesso eliminerebbe lo statunitense è una vittoria di Fils in due set nel match contro il numero uno al mondo.

La partita

Tanto equilibrio nel primo set, dove è Jodar a procurarsi le prime palle break del match nel quinto game. Shelton però si salva e resta avanti sul 3-2. Si arriva così al tie-break, dove ad avere la meglio è lo statunitense, che dopo aver annullato due set point conquista il parziale d'apertura. La seconda frazione vede il numero 4 del mondo scappare inizialmente via con il vantaggio di un break, ma Jodar si rifà sotto ottenendo il controbreak e pareggiando i conti sul 4-4. Shelton, però, strappa ancora la battuta nell'undicesimo game e stavolta chiude la partita.