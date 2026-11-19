Biglietti Atp Finals, parte già la caccia per l'edizione 2027
Domenica 22 novembre partirà la vendita dei tagliandi per la prossima edizione, che si giocherà nuovamente all’Inalpi Arena di Torino dal 14 al 21 novembre
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TORINO – In attesa di conoscere chi trionferà in queste Nitto ATP Finals, lo sguardo è già rivolto al prossimo anno. Domenica 22 novembre partirà la caccia ai tagliandi per l’edizione 2027 che si giocherà nuovamente all’Inalpi Arena di Torino dal 14 al 21 novembre.
La prima settimana di vendita, fino a domenica 29 novembre, sarà riservata ai tesserati FITP (Atleti, Gold ed eSport), con condizioni dedicate a chi vive il tennis e il padel ogni giorno sui campi di tutta Italia. Per Atleti e Gold, agonisti e non agonisti, lo sconto sarà del 15% sui biglietti e del 3% sugli abbonamenti, mentre i tesserati eSport godranno di una riduzione del 5% sui biglietti. In questa fase ogni tesserato potrà acquistare un biglietto per sessione, fino a un massimo di due sessioni, oppure un abbonamento. Da lunedì 30 novembre alle 16:00 partirà la vendita aperta a tutti. Dettagli e modalità di acquisto saranno disponibili sul sito della Fitp e sui canali ufficiali del torneo.
La prima settimana di vendita, fino a domenica 29 novembre, sarà riservata ai tesserati FITP (Atleti, Gold ed eSport), con condizioni dedicate a chi vive il tennis e il padel ogni giorno sui campi di tutta Italia. Per Atleti e Gold, agonisti e non agonisti, lo sconto sarà del 15% sui biglietti e del 3% sugli abbonamenti, mentre i tesserati eSport godranno di una riduzione del 5% sui biglietti. In questa fase ogni tesserato potrà acquistare un biglietto per sessione, fino a un massimo di due sessioni, oppure un abbonamento. Da lunedì 30 novembre alle 16:00 partirà la vendita aperta a tutti. Dettagli e modalità di acquisto saranno disponibili sul sito della Fitp e sui canali ufficiali del torneo.
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