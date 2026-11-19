È stato inaugurato sulla facciata dell’Istituto Comprensivo Ugo Foscolo di Torino un murale realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dalla Federazione Italiana Tennis e Padel in occasione delle Nitto ATP Finals. L’evento – aperto dal saluto della Dott.ssa Lura Arossa, Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Ugo Foscolo di Torino – ha visto la partecipazione di Marco Martinasso, Direttore Generale della Federazione Italiana Tennis e Padel, di Domenico Carretta, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo della Città di Torino, di Carlotta Salerno, Assessora all’Istruzione ed edilizia scolastica, Politiche educative e giovanili, Periferie e progetti di rigenerazione urbana della Città di Torino e dell’artista che ha realizzato l’opera, Amed. Un nuovo intervento artistico per valorizzare gli spazi urbani e promuovere la cultura della sostenibilità.



Si tratta del secondo progetto di questo genere realizzato in città, dopo quello che ha interessato l’Istituto Comprensivo Leone Sinigaglia. L’iniziativa, sostenuta dalla Città di Torino, conferma l’attenzione della FITP verso il territorio e la volontà di affiancare ai grandi eventi sportivi progetti capaci di generare valore anche al di fuori dei campi da gioco. L’opera, firmata dall’artista italiano, è stata realizzata utilizzando speciali vernici Airlite, un’innovativa tecnologia pensata per contribuire alla purificazione dell’aria e al miglioramento della qualità dell’ambiente circostante. Un intervento che unisce espressione artistica e attenzione ambientale, trasformando una superficie urbana in un’occasione di valorizzazione e sensibilizzazione. La scelta di una scuola come sede del progetto assume un significato particolare. Gli istituti scolastici sono infatti luoghi di educazione, inclusione e crescita, nei quali promuovere valori che accomunano lo sport e la formazione: impegno, rispetto e attenzione verso gli altri e l’ambiente. Il coinvolgimento delle giovani generazioni rappresenta uno degli obiettivi centrali dell’iniziativa.



“Crediamo che un grande evento sportivo debba essere anche un’opportunità per lasciare qualcosa di significativo al territorio che lo ospita. Con questo secondo intervento artistico vogliamo contribuire a rendere ancora più forte il legame tra il tennis, la città e la sua comunità. La scelta di una scuola non è casuale: è soprattutto ai giovani che vogliamo trasmettere un messaggio di attenzione all’ambiente, attraverso un linguaggio immediato e universale come quello dell’arte”, ha dichiarato Marco Martinasso.



Il progetto testimonia la volontà della FITP di accompagnare la presenza dei propri grandi appuntamenti sportivi a Torino con iniziative rivolte alla comunità e capaci di lasciare un segno concreto sul territorio. Un risultato reso possibile dalla collaborazione della Città di Torino e dal contributo dei partner che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera.