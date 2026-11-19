INVIATO A TORINO - Il day after di Flavio Cobolli è decisamente più dolce rispetto alle lacrime di ieri, dopo la durissima sconfitta con Tiafoe alle Atp Finals , la più pesante della sua carriera. Oggi il tennista azzurro era più sereno, ha ricevuto l’affetto e l’abbraccio dei suoi tifosi allo stand della Head al Fan Village e ha ritrovato il sorriso parlando anche della sua Roma e del futuro. “Lo scudetto della Roma o gli Internazionali d’Italia? Scelgo gli Internazionali”. Insomma, passata la notte e assorbito il dolore per l’eliminazione alle Finals, Cobolli torna a pensare positivo. “Come mi vedo l’anno prossimo? Mi vedo ancora al sesto posto”, dice il tennista azzurro che quindi dà appuntamento a Torino all’edizione 2027.

Cobolli e i suoi idoli De Rossi e Fognini

Intanto c’è da giocare ancora una partita, contro un Alcaraz non al meglio per un problema alla coscia sinistra, che sembra orientato a scendere in campo comunque. Non vale per la classifica, ma è comunque una partita prestigiosa da onorare al meglio. Parlando dei suoi idoli fa due nomi: “De Rossi nel calcio e Fognini nel tennis”, poi ai tifosi confessa la sua passione per Spiderman, che potrebbe essere il suo prossimo tatuaggio in caso di vittoria alla Coppa Davis. A proposito, nonostante non sia in perfette condizioni fisiche, la sua presenza a Bologna non è in discussione, come assicura lui stesso.

Cobolli: "Contro Tiafoe non avevo mai provato quella sensazione"

Tornando con il pensiero a ieri sera, Cobolli cerca di analizzare il match con meno emozione e più lucidità: “Tutto questo potrà essermi utile in futuro, si impara sempre qualcosa, specialmente in un torneo come questo. Contro Tiafoe nel primo set mi sentivo molto bene, ho avuto le mie occasioni e credo di averne avute più di lui e di aver meritato di vincere quel parziale, poi non so bene cosa sia accaduto. È successo qualcosa, ed era la prima volta che provavo una sensazione del genere. Probabilmente non sono ancora al 100% dopo l'infortunio. Adesso devo solo ritrovare la forma, però mi sento bene, mi manca solo un po' di olio nelle gambe. Sono amareggiato, perché non è il modo in cui avrei voluto concludere questo torneo, ma il tennis è fatto così e bisogna farsene una ragione".