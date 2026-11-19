Si è chiuso con la vittoria di Alexander Zverev il Gruppo John McEnroe alle Atp Finals 2026. Il numero uno al mondo resta imbattuto grazie al successo ottenuto su Arthur Fils con il punteggio di 6-4 7-6(6) dopo un'ora e 40 minuti di gioco. Già matematicamente qualificato in semifinale da primo classificato prima di scendere in campo, il tedesco ha comunque onorato l'impegno e regalato anche il passaggio del turno a Ben Shelton, che in apertura di programma aveva avuto la meglio su Rafael Jodar per 7-6(8) 7-5. Fils aveva infatti bisogno di una vittoria in due set per conquistare un posto tra i migliori quattro del torneo da secondo nel girone. In virtù di questo risultato, arriva anche il primo accoppiamento in semifinale con Shelton che sfiderà Carlos Alcaraz.