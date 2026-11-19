Atp Finals, Zverev supera Fils e resta imbattuto: anche Shelton in semifinale
Si è chiuso con la vittoria di Alexander Zverev il Gruppo John McEnroe alle Atp Finals 2026. Il numero uno al mondo resta imbattuto grazie al successo ottenuto su Arthur Fils con il punteggio di 6-4 7-6(6) dopo un'ora e 40 minuti di gioco. Già matematicamente qualificato in semifinale da primo classificato prima di scendere in campo, il tedesco ha comunque onorato l'impegno e regalato anche il passaggio del turno a Ben Shelton, che in apertura di programma aveva avuto la meglio su Rafael Jodar per 7-6(8) 7-5. Fils aveva infatti bisogno di una vittoria in due set per conquistare un posto tra i migliori quattro del torneo da secondo nel girone. In virtù di questo risultato, arriva anche il primo accoppiamento in semifinale con Shelton che sfiderà Carlos Alcaraz.
La partita
L'inizio di match è positivo per Fils che tiene la battuta abbastanza agevolmente fino al 3-3 quando improvvisamente si ritrova in svantaggio 0-40 al servizio. Il francese riesce ad annullare le prime due palle break, ma alla terza Zverev strappa la battuta e sale sul 4-3. Il numero uno al mondo gestisce il vantaggio e chiude il primo set. Più equilibrio, invece, nel secondo, dove Zverev deve annullare due set point all'avversario nel dodicesimo game prima di arrivare al tie-break. Anche in questo caso il tedesco alza il livello e si porta sul 6-1, ma manca cinque match point consecutivi prima procurarsene un altro e chiudere alla sesta occasione utile.
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