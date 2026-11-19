Alcaraz-Shelton, semifinale Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Con la conclusione del Gruppo John McEnroe, si è delineato il primo accoppiamento nelle semifinali delle Atp Finals 2026. Ben Shelton ha chiuso da secondo classificato il girone dopo il successo ottenuto contro Rafael Jodar con il punteggio di 7-6(8) 7-5. Lo statunitense sarà l'avversario di Carlos Alcaraz, aritmeticamente primo classificato nel Gruppo Ivan Lendl dopo i successi in due set contro Frances Tiafoe e Daniil Medvedev.
Alcaraz-Shelton, orario e quando gioca
La sfida tra Alcaraz e Shelton, valida per la semifinale delle Atp Finals, è in programma sabato 21 novembre sul Centrale dell'Inalpi Arena con orario ancora da definire.
Alcaraz-Shelton, i precedenti
Sono cinque i precedenti tra Alcaraz e Shelton con lo spagnolo avanti 4-1 nel conto dei confronti diretti. L'ultimo incrocio risale alla finale del Masters 1000 di Parigi di quest'anno, vinta da Alcaraz con il punteggio di 7-6(5) 7-5.
Dove vedere Alcaraz-Shelton in tv
La partita tra Alcaraz e Shelton sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro sui canali Mediaset. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Atp Finals, il montepremi
RISERVA – $ 156.000
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)
VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)
CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS