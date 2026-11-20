INVIATO A TORINO - Alcaraz ha cambiato i programmi questa mattina. L'allenamento in programma alle 10:45 è stato spostato alle 13, a ridosso della partita con Cobolli in programma a partire dalle 14. Lo spagnolo ha preferito testare il suo corpo al ridosso del match con l'azzurro. Dopo la convulsa giornata di ieri e la risonanza magnetica, che ha scongiurato grossi problemi, Carlitos ha deciso di non fermarsi sul più bello per diverse ragioni. Lui è il grande favorito del torneo, e ha dimostrato di essere in gran forma, fino all'infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra, nel secondo set con Medvedev. Nonostante la vistosa fasciatura è riuscito a chiudere il match in due set.