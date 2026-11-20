Alcaraz sposta l'allenamento, i motivi che lo hanno spinto a scendere in campo con Cobolli: condizioni da valutare
INVIATO A TORINO - Alcaraz ha cambiato i programmi questa mattina. L'allenamento in programma alle 10:45 è stato spostato alle 13, a ridosso della partita con Cobolli in programma a partire dalle 14. Lo spagnolo ha preferito testare il suo corpo al ridosso del match con l'azzurro. Dopo la convulsa giornata di ieri e la risonanza magnetica, che ha scongiurato grossi problemi, Carlitos ha deciso di non fermarsi sul più bello per diverse ragioni. Lui è il grande favorito del torneo, e ha dimostrato di essere in gran forma, fino all'infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra, nel secondo set con Medvedev. Nonostante la vistosa fasciatura è riuscito a chiudere il match in due set.
Alcaraz, con Cobolli è un test
Oggi con Cobolli può permettersi di gestirsi, testare il suo corpo, in una partita che non decide nulla, visto che Carlos ha già il biglietto delle semifinali in tasca e sa già che affronterà Ben Shelton. Se dovesse andare male, potrebbe anche ritirarsi, e provare comunque a giocare la semifinale domani. Con Cobolli l'unico precedente è al Roland Garros nel 2023, vinto dallo spagnolo in tre set. Alcaraz vincendo ha la possibilità anche di alzare il suo montepremi visto che il premio è ancora più alto per chi alza il trofeo da imbattuto. Sono più di 5 milioni di dollari, una cifra record. Finora lo spagnolo ha lasciato solo 10 game ai suoi due avversari, oggi vedremo con che spirito scenderà in campo contro Cobolli. Carlos deve pensare anche alla Coppa Davis: la Spagna con lui è la grande favorita, vuole strappare il trofeo all'Italia. Alcaraz non vuole mancare per il secondo anno consecutivo a Bologna.
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