Flavio Cobolli affronterà Carlos Alcaraz nel terzo e ultimo match della fase a gironi delle Atp Finals. Sulla carta potrebbe apparire come una sfida senza nulla da offrire: d'altronde l'azzurro è già eliminato, mentre lo spagnolo è già certo della qualificazione e del primo posto del gruppo. Invece gli spunti interessanti non mancano. Flavio vuole reagire dopo due sconfitte deludenti e dire addio a Torino col sorriso. Carlos, di contro, è alle prese con un problema alla coscia e c'è grande curiosità di capire come sta, specialmente in vista della semifinale contro Ben Shelton.