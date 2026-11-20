Cobolli-Alcaraz, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Flavio Cobolli affronterà Carlos Alcaraz nel terzo e ultimo match della fase a gironi delle Atp Finals. Sulla carta potrebbe apparire come una sfida senza nulla da offrire: d'altronde l'azzurro è già eliminato, mentre lo spagnolo è già certo della qualificazione e del primo posto del gruppo. Invece gli spunti interessanti non mancano. Flavio vuole reagire dopo due sconfitte deludenti e dire addio a Torino col sorriso. Carlos, di contro, è alle prese con un problema alla coscia e c'è grande curiosità di capire come sta, specialmente in vista della semifinale contro Ben Shelton.
Cobolli-Alcaraz, orario e quando si gioca
La partita tra Alcaraz e Cobolli, valevole per la terza giornata del Gruppo Ivan Lendl alle Atp Finals, è in programma oggi, venerdì 20 novembre, sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 14:00.
Cobolli-Alcaraz, i precedenti
L'unico confronto nel circuito maggiore risale al Roland Garros 2023: vinse lo spagnolo con un netto 6-0 6-2 7-5. I due si sono inoltre affrontati nelle qualificazioni del Challenger di Todi nel 2020: anche in quel caso trionfò nettamente Carlos.
Dove vedere Cobolli-Alcaraz in tv
La sfida tra Alcaraz e Cobolli verrà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Atp Finals, il montepremi
RISERVA – $ 156.000
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)
VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)
CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)
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