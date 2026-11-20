L'avventura torinese di Simone Bolelli e Andrea Vavassori si concluderà contro la coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz. Per gli azzurri, già eliminati dalle ATP Finals a causa delle due sconfitte nelle prime giornate, non sarà un match come gli altri: si tratterà infatti dell'ultimo che giocheranno insieme dato che a fine anno si separeranno. In teoria ci sarebbe stata ancora la Coppa Davis con le Finals di Bologna, ma Bolelli ha lasciato il posto a Matteo Berrettini. Di conseguenza, il fortunato sodalizio durato tre stagioni terminerà all'Inalpi Arena: la speranza è di finire con una vittoria.