Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
L'avventura torinese di Simone Bolelli e Andrea Vavassori si concluderà contro la coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz. Per gli azzurri, già eliminati dalle ATP Finals a causa delle due sconfitte nelle prime giornate, non sarà un match come gli altri: si tratterà infatti dell'ultimo che giocheranno insieme dato che a fine anno si separeranno. In teoria ci sarebbe stata ancora la Coppa Davis con le Finals di Bologna, ma Bolelli ha lasciato il posto a Matteo Berrettini. Di conseguenza, il fortunato sodalizio durato tre stagioni terminerà all'Inalpi Arena: la speranza è di finire con una vittoria.
Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, orario e quando si gioca
La sfida tra Bolelli-Vavassori e Krawietz-Puetz, valida per la terza giornata delle Atp Finals, è in programma oggi, venerdì 20 novembre, sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 18:00.
I precedenti tra le coppie
Krawietz-Puetz conducono per 4-3 nei precedenti. Curiosamente, due delle vittorie sono arrivate nelle ultime due edizioni delle Atp Finals, sempre nella fase a gironi. Non c'è due senza tre oppure Bolelli-Vavassori riusciranno a interrompere la striscia?
Dove vedere il match in tv
La sfida di Bolelli-Vavassori sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La sfida sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Atp Finals, il montepremi
RISERVA – $ 51.700
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 134.200
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 96.600 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 178.500 (400 punti)
VITTORIA DEL TORNEO – $ 356.800 (500 punti)
CAMPIONE IMBATTUTO – $ 959.300 (1500 punti)
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