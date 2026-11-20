Medvedev-Tiafoe, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Daniil Medvedev e Frances Tiafoe si affronteranno nel terzo e ultimo match della fase a gironi delle Atp Finals di Torino. Entrambi i giocatori hanno ottenuto finora una vittoria (contro Flavio Cobolli) e una sconfitta (contro Carlos Alcaraz). Motivo per cui non ci sono grandi calcoli da fare: vincere vorrebbe dire approdare in semifinale e sfidare Alexander Zverev, mentre perdere significherebbe eliminazione. Secondo i bookmakers sarà il russo a scendere in campo con i favori del pronostico.
Medvedev-Tiafoe, orario e quando si gioca
La partita tra Tiafoe e Medvedev, valida per la terza giornata delle Atp Finals, è in programma oggi, venerdì 20 novembre, sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 20:30.
Medvedev-Tiafoe, i precedenti
Il russo conduce per 6-2 nei confronti diretti, tuttavia è stato sconfitto nel match più recente: l'ottavo di finale degli US Open, vinto da Tiafoe per 7-6 6-4 7-6.
Dove vedere Medvedev-Tiafoe in tv
La sfida tra Medvedev e Tiafoe sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro su Italia 1. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet, oltre che su Mediaset Infinity.
Atp Finals, il montepremi
RISERVA – $ 156.000
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)
VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)
CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)
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