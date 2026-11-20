Daniil Medvedev e Frances Tiafoe si affronteranno nel terzo e ultimo match della fase a gironi delle Atp Finals di Torino. Entrambi i giocatori hanno ottenuto finora una vittoria (contro Flavio Cobolli) e una sconfitta (contro Carlos Alcaraz). Motivo per cui non ci sono grandi calcoli da fare: vincere vorrebbe dire approdare in semifinale e sfidare Alexander Zverev, mentre perdere significherebbe eliminazione. Secondo i bookmakers sarà il russo a scendere in campo con i favori del pronostico.