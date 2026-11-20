INVIATO A TORINO - Sarà pure una partita che non conta, ma Carlos Alcaraz deve fare i conti con l’orgoglio di Cobolli. Flavio è sceso in campo dando il massimo per onorare un match comunque molto prestigioso, e si è visto nel finale del primo set. Il numero sei al mondo sul 5-3 per lo spagnolo non ha mollato un centimetro e ha annullato due set point. Il punto con cui si è poi preso il game è arrivato con un dritto incrociato in corsa che ha viaggiato velocissimo prima di pizzicare la linea.

Gli applausi di Alcaraz a Cobolli, l'omaggio e la frase a rete

Di gran lunga il punto più bello del match, che ha fatto esplodere il palazzetto e lasciato a bocca aperta anche Alcaraz. Mentre andava a sedersi in panchina, il numero tre al mondo ha rivolto un sincero applauso a Cobolli. Lo spagnolo, in campo con un tutore alla coscia sinistra e una benda sotto il ginocchio destro, ha poi chiuso il set 6-4. Il secondo set è andato diversamente, Alcaraz ha preso il largo e ha chiuso 6-1 senza problemi un match durato un ora e 5 minuti. A rete i due si sono abbracciati e Carlitos ha rincuorato l'amico Cobolli dicendogli di uscire a testa alta. Anche nell'intervista in campo dopo il match il murciano ha dedicato un bel pensiero a Flavio, strappando gli applausi del pubblico: "Vanno fatti i complimenti a Flavio perché arrivare qui non è facile, ci sono i migliori otto. Ci conosciamo bene, sono felice per la stagione che ha vissuto, per lui e per il suo team. Sono sicuro che tornerà qui".

Cobolli, un po' di rammarico e tanto orgoglio

Tra i due c'è un ottimo rapporto, si allenano spesso insieme. Questo era solo il secondo incrocio ufficiale in campo, dopo quello al Roland Garros del 2023, vinto sempre dal murciano. Per Cobolli c'è un po' di rammarico per come sono andate le sue prime Finals, con zero vittorie nel girone, ma resta l'orgoglio di essere tra gli otto maestri e l'obiettivo di tornarci l'anno prossimo. Per lui il 2026 è stata comunque una stagione pazzesca e c'è ancora la Coppa Davis da difendere.