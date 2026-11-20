Alcaraz e il messaggio per l'amico Cobolli: "Per lui ci sono sempre, siamo cresciuti insieme. Ecco cosa gli ho detto a rete"
INVIATO A TORINO - Non è stata una semplice stretta di mano, di quelle che si vedono a fine partita. Alcaraz ha abbracciato e rincuorato Cobolli come si fa con un amico vero. Tra il campione spagnolo e l'italiano c'è un rapporto di amicizia e di stima molto profondo. I due spesso si allenano insieme, anche se sul campo in gare ufficiali si sono incontrati solo per la seconda volta oggi, l'altra era al Roland Garros del 2023 e aveva sempre vinto Carlitos: "Cosa ho detto a Cobolli a rete? Che si meritava davvero di essere qui - ha spiegato Alcaraz in conferenza stampa -. Questa è la prima cosa. Penso che tutti dobbiamo dargli il merito di poter competere in questo torneo. La sua è stata una stagione fantastica. Sono davvero felice di vederlo avere successo, ottenere ottimi risultati e arrivare lontano nei tornei. Abbiamo condiviso momenti fantastici. Siamo cresciuti giocando insieme, nelle giovanili, nell'Under 14, nell'Under 16 e in tutte le categorie. Vedere dove siamo adesso e vivere questi momenti insieme, credo sia una sensazione fantastica. Al suo primo anno qui, lo abbiamo visto un po' nervoso, il che è perfettamente normale, e penso che imparerà molto da quest'ultima parte della stagione in questo torneo. Crescerà molto a livello mentale, ne sono abbastanza sicuro. Sono qui per lui, per qualsiasi cosa gli serva, per parlare, perché è un grande amico, è una persona fantastica, lui, la sua famiglia, la sua squadra. Sentiremo parlare ancora di Flavio Cobolli in futuro. Lo dico con certezza, perché ne sono sicuro".
Alcaraz spiega come si sente: "Stiamo facendo del nostro meglio"
Alcaraz nella sfida con Cobolli ha avuto la possibilità di testare il suo fisico, gestirsi. Le sensazioni sono state molto buone, anche in chiave Coppa Davis. "Ieri è stata una giornata davvero importante - spiega Alcaraz - dopo il test, abbiamo deciso di non allenarci, di riposarci. Siamo andati a fare una passeggiata, per rilassarci. Poi ho fatto delle sedute di fisioterapia ieri pomeriggio e stamattina, con molta attenzione. Stiamo facendo del nostro meglio fuori dal campo per essere pronti e in buona forma per la prossima partita. La partita di oggi, per me, è stata importante perché ci siamo messi alla prova. Abbiamo testato come avrebbe reagito il mio corpo, come avrei reagito dopo il trattamento di ieri, e mi sono sentito bene. Ho cercato di non esagerare con il fisico, ho solo provato a giocare con grinta, forza e aggressività, e credo di esserci riuscito. Quindi sono contento. Non vedo l'ora che arrivi domani".
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