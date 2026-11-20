INVIATO A TORINO - Non è stata una semplice stretta di mano, di quelle che si vedono a fine partita. Alcaraz ha abbracciato e rincuorato Cobolli come si fa con un amico vero. Tra il campione spagnolo e l'italiano c'è un rapporto di amicizia e di stima molto profondo. I due spesso si allenano insieme, anche se sul campo in gare ufficiali si sono incontrati solo per la seconda volta oggi, l'altra era al Roland Garros del 2023 e aveva sempre vinto Carlitos: "Cosa ho detto a Cobolli a rete? Che si meritava davvero di essere qui - ha spiegato Alcaraz in conferenza stampa -. Questa è la prima cosa. Penso che tutti dobbiamo dargli il merito di poter competere in questo torneo. La sua è stata una stagione fantastica. Sono davvero felice di vederlo avere successo, ottenere ottimi risultati e arrivare lontano nei tornei. Abbiamo condiviso momenti fantastici. Siamo cresciuti giocando insieme, nelle giovanili, nell'Under 14, nell'Under 16 e in tutte le categorie. Vedere dove siamo adesso e vivere questi momenti insieme, credo sia una sensazione fantastica. Al suo primo anno qui, lo abbiamo visto un po' nervoso, il che è perfettamente normale, e penso che imparerà molto da quest'ultima parte della stagione in questo torneo. Crescerà molto a livello mentale, ne sono abbastanza sicuro. Sono qui per lui, per qualsiasi cosa gli serva, per parlare, perché è un grande amico, è una persona fantastica, lui, la sua famiglia, la sua squadra. Sentiremo parlare ancora di Flavio Cobolli in futuro. Lo dico con certezza, perché ne sono sicuro".