INVIATO A TORINO - Questa volta non scendono le lacrime a Cobolli , ma la voce è comunque rotta dall'emozione quando alla fine della conferenza stampa post partita con Alcaraz si congeda con un messaggio che gli viene dal cuore. La stagione è giunta al termine, anche se manca la Coppa Davis , siamo ai saluti e Flavio scarica tutta l'adrenalina accumulata in questi giorni. I titoli di coda sono da brividi e strappano l'applauso della sala stampa: "Volevo solo ringraziare le persone che sono state con me, ma in primis voi che siete qui, vedo sempre le stesse facce purtroppo - dice con un sorriso -. So il lavoro che che c'è dietro a tutto quello che fate. Vi ringrazio e vi chiedo solo di starci leggermente più vicini quando potete, ci sono tanti sacrifici dietro quello che facciamo. Poi volevo ringraziare il mio team, perché mi ha portato qui e non era scontato. Nessuno se l'aspettava, è stato un viaggio fantastico e spero di tornare qui a breve in futuro. Ringrazio tutti i tifosi di Torino che mi hanno sostenuto e mi scuso se non sono stato come Sinner, ma il livello è leggermente diverso. È stato veramente un onore calpestare questo campo, poi un ringraziamento va a tutte le persone che lavorano per me, la mia famiglia, i miei amici, la mia ragazza. Questa è la ciliegina sulla torta nella mia carriera, spero di continuare su questa strada e ci vediamo l'anno prossimo".

Cobolli: "Ho sentito Sinner, ecco cosa mi ha detto"

Il clima è quello di fine anno. Un piccolo rimpianto per come sono andate queste Finals: "Mi ha dato fastidio non arrivarci al top, perché in due anni di circuito ho avuto solo due o tre piccoli problemi fisici". Il bagaglio che si porta dietro da Torino però è prezioso: "Ho sentito Sinner e mi ha detto di godermi fino in fondo anche questa partita con Alcaraz, perché è un grande privilegio essere qui, e così ho fatto. Quel punto sul 5-3 nel primo set mi ha scrollato di dosso tanti pensieri negativi".

Cobolli e le vacanze: "Andrò a sciare, sono bravo, ma non come Jannik"

L'atmosfera si fa più rilassata quando si parla di vacanze: "Stavolta non vado al caldo delle Maldive. Andrò a sciare a Kitzbuhel. Sono bravo con gli sci, non come Jannik ma me la cavo". Quando gli fanno notare che alcuni sportivi professionisti, come i calciatori, non possono sciare per contratto, si blocca, pensa a lungo alla risposta, poi se ne esce con un "c...i loro! Io se voglio scio, altrimenti no, ma l'importante è mangiare bene".