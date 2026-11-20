Si chiude senza vittorie l'esperienza alle Atp Finals di Torino per Simone Bolelli e Andrea Vavassori , sconfitti nel terzo e ultimo match della fase a gironi da Kevin Krawietz e Tim Puetz . 6-7 7-6 10-7 il punteggio in favore dei tedeschi, che vincono dopo un'ora e 55 minuti e si confermano la bestia nera del duo azzurro: in tutte e tre le partecipazioni al Masters di fine anno, hanno battuto Bolelli-Vavassori nella fase a gironi. Cala dunque il sipario sul felice sodalizio, che non avrà la possibilità di vivere un ultimo lieto fine alle Finals di Coppa Davis a Bologna, dove il posto di Bolelli è stato preso da Matteo Berrettini .

Il racconto del match

Il primo set non è altro che una lunga attesa per l'inevitabile tie-break. Le due coppie conquistano complessivamente 6 punti in risposta, arrivando solo una volta a 30, e l'equilibrio non accenna a rompersi. A spuntarla, dopo 42 minuti, sono Bolelli e Vavassori, capaci di imporsi per 7-4 e vincere il loro primo parziale in quest'edizione delle Finals. Immediatamente cambia però la musica e Krawietz-Puetz ottengono il break in avvio di seconda frazione. Poco male per gli azzurri, i quali conquistano l'immediato contro break e salvano due palle break nel terzo game. La sfida torna dunque sui binari del primo set e si giunge a un nuovo tie-break, stavolta portato a casa dai tedeschi per 7 punti a 3. Il match si decide perciò al super tie-break: Bolelli-Vavassori partono bene, issandosi sul 2-0, salvo poi subire un parziale di 6-1. Simone e Andrea ci provano fino alla fine, ma Krawietz-Puetz prevalgono 10-7 e ottengono la vittoria. Considerando anche lo 0-3 di Flavio Cobolli, il tennis italiano non riesce a firmare neppure una vittoria a Torino.