Daniil Medvedev sconfigge per la settima volta in carriera Frances Tiafoe e si qualifica per le semifinali delle Atp Finals . 6-3 6-4 il punteggio in favore del russo, che ha impiegato un'ora e 22 minuti per portare a casa un bel match e proseguire il suo cammino a Torino. Al russo è bastato un break per set per avere la meglio e assicurarsi il secondo posto nel Gruppo Ivan Lendl che equivale a passaggio del turno. Medvedev raggiunge così Alexander Zverev , contro cui è avanti 14-8 nei precedenti. In palio un posto in finale contro il vincente del match Alcaraz-Shelton.

La cronaca del match

Le prime due palle break arrivano nel quinto game e sono in favore di Tiafoe. Medvedev però le annulla e da quel momento non concede più nulla con il servizio. Anzi, è proprio lui a strappare la battuta all'americano nel game seguente, ottenendo il break decisivo per il 6-3 finale. Nel secondo set ha invece regnato l'equilibrio fino al nono gioco, quando un paio di gravi errori hanno condannato Tiafoe. Medvedev non è rimasto a guardare e ha scritto la parola fine al match. "Negli scambi da fondo Frances è stato migliore di me, ma io ho servito bene e fatto la differenza nei momenti importanti" ha commentato a caldo il moscovita.