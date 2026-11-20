Atp Finals, il calendario delle semifinali: programma, date e orari partite
Con la vittoria di Daniil Medvedev ai danni di Frances Tiafoe è calato il sipario sulla fase a gironi delle Atp Finals, che non ha offerto match memorabili: lo dimostra il fatto che ben 10 su 12 siano terminati in due set. Ora però è tempo di fasi finali, dove - a differenza del round robin - una sconfitta vorrà dire eliminazione. A sfidarsi nelle due semifinali saranno prima Carlos Alcaraz e Ben Shelton, avversari una decina di giorni dopo la finale di Parigi, poi Alexander Zverev e Daniil Medvedev, opposti per la 23^ volta in carriera. Spazio infine al doppio, con una nuova coppia destinata a trionfare dopo l'eliminazione dei campioni in carica Heliovaara/Patten. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Il programma completo delle semifinali
Sabato 21 novembre
Ore 12.00: Arevalo/Pavic vs Harrison/Skupski
Non prima delle 14.30: Alcaraz vs Shelton
Ore 18: Krawietz/Puetz vs Arribage/Olivetti
Non prima delle 20.30: Zverev vs Medvedev
Dove vedere le semifinali in tv
Tutte le partite saranno trasmesse in tv su Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà inoltre possibile guardarle in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet. Il match Alcaraz-Shelton sarà invece disponibile anche in chiaro su Italia 1 e su Mediaset Infinity.
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