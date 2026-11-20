Con la vittoria di Daniil Medvedev ai danni di Frances Tiafoe è calato il sipario sulla fase a gironi delle Atp Finals, che non ha offerto match memorabili: lo dimostra il fatto che ben 10 su 12 siano terminati in due set. Ora però è tempo di fasi finali, dove - a differenza del round robin - una sconfitta vorrà dire eliminazione. A sfidarsi nelle due semifinali saranno prima Carlos Alcaraz e Ben Shelton, avversari una decina di giorni dopo la finale di Parigi, poi Alexander Zverev e Daniil Medvedev, opposti per la 23^ volta in carriera. Spazio infine al doppio, con una nuova coppia destinata a trionfare dopo l'eliminazione dei campioni in carica Heliovaara/Patten. Ecco tutto quello che c'è da sapere.