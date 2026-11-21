Cahill e la nebulosa situazione di Sinner: "Per lui è frustrante, incrocio le dita"
INVIATO A TORINO - Dà ancora una sensazione strana vedere Darren Cahill aggirarsi per i corridoi dell'Inalpi Arena senza Sinner al suo fianco. Bisogna abituarsi all'idea che i due non lavoreranno più insieme. Il super coach australiano si sta godendo le Nitto Atp Finals un po' in veste di spettatore, un po' come commentatore. Ieri ai microfoni di Tennis Channel, ha parlato anche della situazione difficile che sta vivendo Jannik Sinner: "È stato frustrante - le sue parole - senza dubbio. Qualcosa di così piccolo che è rimasto lì a infastidirlo per così tanto tempo. Il suo atteggiamento, la sua capacità di sorridere, di affrontare la riabilitazione frustrante che sta facendo e che per lui è noiosa può essere la sua forza. 3-4 ore in palestra a fare un mucchio di esercizi per recuperare la forza nella gamba e rimettere a posto il ginocchio. È difficile per lui, ma il suo atteggiamento in tutto questo è al 100% positivo, si fida del medico e del fisioterapista ed è sulla strada giusta. Incrocio le dita perché torni prestissimo".
Sinner, la situazione e l'ipotesi intervento
La situazione del ginocchio destro di Jannik non è per niente vicina alla soluzione. Ora, dopo diversi mesi e riabilitazione che solo in parte ha dato i frutti sperati, si parla di un nuovo consulto con il luminare finlandese Lasse Lempainen per valutare un'operazione chirurgica. Un'opzione che allontanerebbe ancora di più il rientro, al momento fissato per gli Australian Open, con qualche torneo prima per testare il corpo, come il prestigioso Six Kings Slam in Arabia Saudita. Ma le incertezze sono ancora tante. Alle Finals, la sua assenza si fa sentire eccome. Ora che è uscito Cobolli, e Bolelli-Vavassori, Alcaraz è quello che scalda più il cuore dei tifosi, ma non è certamente la stessa cosa.
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