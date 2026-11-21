Alexander Zverev e Daniil Medvedev si giocheranno il secondo posto disponibile per l'ultimo atto delle Atp Finals 2026 . Il numero uno al mondo ha chiuso da imbattutto il Gruppo John McEnroe con il successo in due set su Arthur Fils , mentre il russo è stato l'ultimo giocatore a conquistare il passaggio del turno vincendo un vero e proprio spareggio contro Frances Tiafoe che gli ha permesso di concludere al secondo posto il Gruppo Ivan Lendl . I due giocatori si sono già incontrati ben 22 volte.

Zverev-Medvedev, orario e quando gioca

La sfida tra Zverev e Medvedev, valida per la semifinale delle Atp Finals, è in programma sabato 21 novembre sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 20:30.

Zverev-Medvedev, i precedenti

Medvedev è avanti 14-8 nel conto dei confronti diretti con Zverev, il quale ha però interrotto una serie di cinque sconfitte consecutive vincendo l'ultimo incrocio andato in scena nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi dello scorso anno.

Dove vedere Zverev-Medvedev in tv

La partita tra Zverev e Medvedev sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro sui canali Mediaset. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Atp Finals, il montepremi

RISERVA – $ 156.000

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)

CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)