Con una vittoria in rimonta Carlos Alcaraz si è assicurato la sua seconda finale consecutiva alle Atp Finals . Il campione spagnolo si è imposto in tre set su Ben Shelton con il punteggio di 3-6 6-3 7-6(1) e nell'ultimo atto di domenica andrà a caccia del suo primo titolo in carriera nel Torneo dei Maestri. Il numero tre del mondo, dopo la sconfitta rimediata nel 2025 per mano di Jannik Sinner , ci riproverà quest'anno contro il vincitore della seconda semifinale tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev .

Alcaraz in finale, orario e quando gioca

La sfida tra Alcaraz e il vincitore del match tra Zverev e Medvedev, valida per la finale delle Atp Finals, è in programma domenica 22 novembre sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 18:00.

Dove vedere la finale in tv

La partita tra Alcaraz e il vincitore della sfida tra Zverev e Medvedev sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro sui canali Mediaset. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Atp Finals, il montepremi

RISERVA – $ 156.000

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)

CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)