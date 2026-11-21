Alcaraz in finale alle Atp Finals: avversario, quando si gioca e dove vederla in tv
Con una vittoria in rimonta Carlos Alcaraz si è assicurato la sua seconda finale consecutiva alle Atp Finals. Il campione spagnolo si è imposto in tre set su Ben Shelton con il punteggio di 3-6 6-3 7-6(1) e nell'ultimo atto di domenica andrà a caccia del suo primo titolo in carriera nel Torneo dei Maestri. Il numero tre del mondo, dopo la sconfitta rimediata nel 2025 per mano di Jannik Sinner, ci riproverà quest'anno contro il vincitore della seconda semifinale tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev.
Alcaraz in finale, orario e quando gioca
La sfida tra Alcaraz e il vincitore del match tra Zverev e Medvedev, valida per la finale delle Atp Finals, è in programma domenica 22 novembre sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 18:00.
Dove vedere la finale in tv
La partita tra Alcaraz e il vincitore della sfida tra Zverev e Medvedev sarà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in chiaro sui canali Mediaset. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Atp Finals, il montepremi
RISERVA – $ 156.000
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)
VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)
CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)
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