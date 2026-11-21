Sarà ancora Alcaraz il finalista alle Nitto Atp Finals . L’anno scorso si arrese a Sinner , quest’anno riproverà a mettere in bacheca il trofeo che tanto gli manca contro il vincente tra Zverev e Medvedev . Lo spagnolo in semifinale ha sconfitto Ben Shelton 3-6 6-3 7-6 dopo una partita tiratissima. Non al meglio fisicamente e con mille preoccupazioni per quel bicipite femorale sinistro che gli dà qualche fastidio, Carlitos è riuscito comunque ad arrivare fino in fondo. Tre vittorie su tre nel girone senza concedere set, ma oggi con Ben Shelton è stata un’altra storia: lo spagnolo ha dovuto soffrire non poco, a causa di una falsa partenza che lo ha costretto a rincorrere. Finora comunque, il pronostico è stato rispettato. Il grande favorito, Carlos Alcaraz, è in finale e già questa è una grande impresa. A soli 23 anni ha già eguagliato le due finali raggiunte da Rafa Nadal, che non è mai riuscito a vincere il trofeo dei Maestri. Da quando è tornato dall'infortunio al polso destro, il numero tre al mondo ha vinto 24 partite su 26 disputate. Questa è la sua 39esima finale a livello Atp.

Alcaraz, vittoria in rimonta

La partita è stata molto equilibrata. Il mancino statunitense gli ha strappato il break nel secondo game e poi è stato perfetto nel primo set, riuscendo ad annullargli anche due chance di controbreak nel settimo game. Il secondo set è stato più o meno uguale, ma questa volta a favore di Alcaraz, che ha fatto valere l’unico break conquistato all’ottavo game. Carlitos è cresciuto di condizione con il passare del tempo, ma Shelton non è arretrato di un centimetro. La partita si è giocata punto su punto, ogni sbavatura poteva essere letale.

L'equilibrio si è rotto al tie-break

L’equilibrio perfetto si è sciolto nel tre-break decisivo, dove a fare la differenza è stata la testa del campione. Dopo tre ace consecutivi, lo spagnolo è salito in cattedra strappando due punti sul servizio di Ben e salendo così 4-1. Da lì non ha lasciato scampo allo statunitense, che è crollato e alla fine si è arreso. Con il 7-1 finale, Alcaraz ha fatto esplodere l’Inalpi Arena: senza Sinner e Cobolli, gran parte dei tifosi fa il tifo per lui e oggi è stato ripagato con un grande spettacolo.