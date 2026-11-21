Alcaraz e la dichiarazione d'amore all'Italia: "Qui è pazzesco, e anche quando c'è Sinner..."
INVIATO A TORINO - Alcaraz domani vivrà una finale dal sapore totalmente diverso rispetto all'anno scorso. Quest'anno non c'è Sinner, e i tifosi hanno eletto lo spagnolo come loro beniamino dopo l'uscita di scena di Cobolli. Domani quindi l'Inalpi Arena non sarà tutto per lui ma quasi. Quando glielo fanno notare, Carlos risponde con un bel sorriso. "Beh, anche quando ho dovuto giocare contro Sinner - dice lo spagnolo - che ovviamente ha il tifo dalla sua parte perché è italiano, sento comunque di non avere tutto lo stadio contro di me. Quindi, mi sento davvero amato ogni volta che vengo qui. È pazzesco, l'accoglienza che ricevo persino in allenamento, in ogni partita. E ho avuto molto successo ogni volta che sono venuto qui in Italia, non solo nel circuito ATP, ma anche nell'under 14 e in tutti i tornei. Ogni volta che sono venuto qui sono riuscito a vincere, il che dimostra quanto mi senta bene in Italia, e la gente rende tutto ancora più facile per me. Quindi amo giocare davanti a loro, sono davvero appassionati di questo sport. Non ne sono sorpreso perché il modo in cui l'Italia sta gestendo il tennis è incredibile. Stanno catturando l'attenzione della gente ogni giorno, rendendo tutto speciale".
Alcaraz: "Mi sento molto meglio"
Poi Carlitos rassicura tutti sulle sue condizioni di salute: "Anche oggi è stato un test davvero importante per me, per capire a che punto sono fisicamente. Penso di essermi mosso bene — senza spingermi al limite, probabilmente perché so di avere questo problema alla gamba. Avrei potuto muovermi in modo un po' diverso, probabilmente anche spingendo di più, ma penso che devo solo stare attento e che a volte non devo forzarmi al limite su certi movimenti, non devo per forza correre su tutte le palle, non serve. Adesso mi sento meglio, oggi è andata bene per me. Adesso, appena esco, andrò dal mio fisioterapista, cercherò di recuperare ed essere pronto per domani".
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