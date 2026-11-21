INVIATO A TORINO - Alcaraz-Zverev era la finale annunciata, e così sia. Tutto secondo pronostico: Sascha ha sconfitto Medvedev in due set 7-6 6-4 in un'ora e 26 minuti e domani alle 18 se la vedrà con lo spagnolo. Numero uno contro numero tre al mondo, con Sinner grande assente. Zverev ha la possibilità di coronare una stagione da sogno: i primi due Slam vinti, il numero uno al mondo, il giocatore con più partite vinte nel circuito. Per lui sarà la terza finale alle Atp Finals, la quinta della stagione.