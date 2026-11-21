Atp Finals, Zverev batte Medvedev in due set: in finale sfiderà Alcaraz
INVIATO A TORINO - Alcaraz-Zverev era la finale annunciata, e così sia. Tutto secondo pronostico: Sascha ha sconfitto Medvedev in due set 7-6 6-4 in un'ora e 26 minuti e domani alle 18 se la vedrà con lo spagnolo. Numero uno contro numero tre al mondo, con Sinner grande assente. Zverev ha la possibilità di coronare una stagione da sogno: i primi due Slam vinti, il numero uno al mondo, il giocatore con più partite vinte nel circuito. Per lui sarà la terza finale alle Atp Finals, la quinta della stagione.
Una partita decisa dai servizi
Il primo set è dominato dal servizio e si gioca pochissimo. Si arriva al tie-break piuttosto velocemente, poi Medvedev si scioglie come neve al sole e incassa un pesante 7-0. Un po' come successo poche ore prima a Shelton, che però almeno un punto con Alcaraz lo aveva messo a segno. Il secondo set è deciso da un break al settimo game, l'unico della partita. Non una sfida memorabile, sicuramente è stata molto più spettacolare l'altra semifinale tra Alcaraz e Jodar.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS