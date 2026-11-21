INVIATO A TORINO - Zverev vuole mettere fine a questa storia. Ha vinto due Slam e superato Sinner in vetta al ranking, ma molti critici continuano a sostenere che lui non sia un vero numero uno, perché non batte mai Jannik e Alcaraz . Domani ha di fronte lo spagnolo, era la finale prevista da tutti: i pronostici danno Carlos favorito, anche se non è al meglio, e Zverev ha l'occasione di far cambiare idea a tanti scettici sul suo conto. "Molti di voi pensano che io speri che i più forti perdano sempre per avere un tabellone più facile - dice Sascha - ma per quanto mi riguarda, mi piacciono le sfide difficili. Voglio giocare contro i migliori al mondo. Carlos, di sicuro, per come sta giocando dal suo rientro, è stato uno dei migliori giocatori al mondo, forse il migliore. Quindi non vedo l'ora di giocare una partita dura contro di lui".

Zverev e la sconfitta con Alcaraz agli Australian Open

A inizio stagione, Zverev ha perso con Alcaraz in semifinale agli Australian Open in cinque set, ma quella partita per lui ha rappresentato una svolta: "Non credo abbia cambiato la mia stagione, penso mi abbia dato fiducia in quello che stavo cercando di fare quest'anno. Ne ho parlato molto: cercare di cambiare il mio gioco, provare a esprimere un tipo di tennis diverso. E quella partita mi ha dimostrato che è la strada giusta. Anche se ho perso, ho detto tante volte di essere stato piuttosto soddisfatto nonostante la sconfitta. Quindi penso che sia stato l'inizio di qualcosa di buono quest'anno". Sinner è fermo ai box, per cui la sfida a Jannik è rimandata: "Penso sia sempre bello ottenere una vittoria contro quei due perché sono stati senza dubbio i migliori giocatori al mondo negli ultimi due-quattro anni. Hanno praticamente vinto tutto, e poi quest'anno sono arrivato io e ho vinto qualcosina, ma di sicuro loro sono stati il punto di riferimento".